Νίστρουπ: «Νικήσαμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τους τελευταίους 15 μήνες» - iefimerida.gr

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, είχε να πει μόνο τα καλύτερα για την ΑΕΚ και όλα όσα έχει παρουσιάσει τους τελευταίους 15 μήνες.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έμεινε κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος από τους παίκτες του για όλα όσα είδε στο εντός έδρας ματς κόντρα στην ΑΕΚ και τη νίκη στο ΟΑΚΑ με σκορ 2-0.

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Παράλληλα, ο ταλαντούχος τεχνικός «έπλεξε» το εγκώμιο της «Ένωσης». Ο Νίστρουπ μεταξύ άλλων είπε ότι η ομάδα του νίκησε αυτή που ήταν κάτι παραπάνω από καλή και εντυπωσιακή τους τελευταίους 15 μήνες.

Εκτός των άλλων ο Γιάκομπ Νίστρουπ μίλησε για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και υπογράμμισε ότι ακόμα αυτός και οι παίκτες του δεν έχουν κερδίσει τίποτα ακόμα, ώστε να γνωρίσουν την αποθέωση. Παρόλα αυτά τόνισε ότι οι «πράσινοι» έχουν κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στη Super League.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Γιάκομπ Νίστρουπ, μετά την εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ:

Για τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ:

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«Η ΑΕΚ ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα τους τελευταίους 15 μήνες. Πριν συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου, θέλω να συγχαρώ τους αντιπάλους μας. Είχαν παραμείνει αήττητοι για 31 παιχνίδια. Είναι μία σπουδαία ομάδα. Βρήκαμε έναν διαφορετικό τρόπο για να κερδίσουμε. Ήμασταν καλοί στο τρανζίσιον και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου.

Πρέπει, όμως, να αποδώσουμε τα εύσημα και στην αντίπαλη ομάδα, η οποία είναι σπουδαία και διαθέτει έναν σπουδαίο προπονητή».

Για τη στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού:

«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Είναι μία καλή αρχή στη σεζόν και θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που βρίσκομαι εδώ, αλλά και για τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να του προσφέρουμε τέτοιες χαρές στο ΟΑΚΑ».

