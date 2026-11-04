Νίστρουπ: «Να εξασφαλίσουμε πρώτα την 24άδα, δεν είμαστε τόσο καλοί ακόμα ώστε να θεωρούμε δεδομένες τις νίκες» - iefimerida.gr

«Είναι πολύ επικίνδυνο βάζουμε ταμπέλες σε παιχνίδια. Πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι θα μπούμε στις 24 ομάδες που προκρίνονται», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, με την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League να τον βρίσκει στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (5/11, 22:00) κόντρα στην οποία θέλει να κάνει το 3/3, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.

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Νίστρουπ: «Να εξασφαλίσουμε ότι θα μπούμε στην 24αδα»

Αυτό το παιχνίδι είναι μία ευκαιρία για να διευρύνετε το σερί, είναι μία πρόκληση για να μπείτε στην οχτάδα και να γλυτώσετε την ενδιάμεση φάση: «Ένα βήμα τη φορά. Είναι άλλο ένα παιχνίδι στη διοργάνωση. Θέλουμε τους τρεις βαθμούς, όπως τους πήραμε στα δύο πρώτα ματς. Για να είμαστε ειλικρινείς, πρώτα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόκριση και μετά να δούμε τα υπόλοιπα.

Είχαμε πολύ δύσκολη κλήρωση στη League Phase και δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος, τους αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό. Για εμάς έχει σημασία να πάρουμε άλλη μία νίκη. Πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι θα μπούμε στις 24 ομάδες που προκρίνονται και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα».

«Έχουμε πολλά πράγματα βελτιώσουμε ακόμα»

Μέχρι τώρα είναι το θεωρητικά βατό κομμάτι του προγράμματος, που κλείνει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Είναι αυτό ένα κίνητρο; Έχετε και το μομέντουμ, η ομάδα διανύει περίοδο φόρμας: «Είναι πολύ επικίνδυνο βάζουμε ταμπέλες σε παιχνίδια, να τα χωρίζουμε σε εύκολα και δύσκολα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφια έχει ομοιότητες με εμάς. Ήταν άλλη ομάδα πριν τρεις μήνες.

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Ο ΟΦΗ ήταν εξαιρετικός όταν την απέκλεισε το καλοκαίρι και από τότε, οι αντίπαλοι μας έχουν μεταμορφωθεί. Είναι πλέον μία άλλη ομάδα, πολύ πιο ανταγωνιστική. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και εμείς δεν είμαστε τόσο καλοί ακόμα ώστε να θεωρούμε δεδομένες τις νίκες. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε ακόμα. Όταν φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο το ξανασυζητάμε».

«Δεν θα δείτε πάρα πολλές αλλαγές με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας»

Προσανατολίζετε αύριο να κάνετε μεγαλύτερο ροτέισον συγκριτικά με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια: «Έχω δύο πράγματα στο μυαλό μου. Τη νίκη αύριο και τη νίκη την Κυριακή. Αυτό δεν θα συμβεί μόνο με 11 παίκτες. Ευτυχώς για μένα έχουμε πολλούς παίκτες και μπορώ να τους αλλάζω.

Ωστόσο δεν θα δείτε πάρα πολλές αλλαγές αύριο. Γιατί έχουμε μία βάση. Έχουμε κάνει τη δουλειά μας σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, τώρα έχουμε τα δύο ματς πριν τη διακοπή. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, παρά μόνο ότι θα παρατάξουμε μία ανταγωνιστική ενδεκάδα».

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Θεωρείς ότι η ομάδα είναι στην καλύτερη κατάσταση από πλευράς φόρμας: «Θεωρώ ότι η ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, είμαστε σε καλή ψυχολογία και κατάσταση. Έχουμε υψηλό ηθικό μετά τη νίκη στο ντέρμπι.

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Νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερα φόρμα μας μετά τα προκριματικά που ψάχνάμε τα πατήματα μας. Έχουμε βρει πλέον την ταυτότητα μας. Ο στόχος μας είναι να νικήσουμε αύριο. Η ομάδα είναι έτοιμη, οι παίκτες σκοράρουμε συχνά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Πως βιώνετε το πρωτοφανές κλίμα ομοψυχίας που υπάρχει φέτος στον Παναθηναϊκό: «Σίγουρα αυτό που κλέτε μετράει πολύ. Άμα συγκρίνω αυτό που έζησα πέρυσι, φέτος είναι χαοτική διαφορά. Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει. Φέραμε τον κόσμο στο γήπεδο.

Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα, έχει σημασία να συνεχίσουμε να νικάμε. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, ένας τεράστιος σύλλογος που διεκδικεί τίτλους. Έχουμε το ρόστερ για να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις. Αυτό θέλουμε να δείξουμε αύριο».

Μέχρι τώρα είναι το θεωρητικά βατό κομμάτι του προγράμματος, που κλείνει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Είναι αυτό ένα κίνητρο; Έχετε και το μομέντουμ, η ομάδα διανύει περίοδο φόρμας: «Θα συμφωνήσω με τον προπονητή.

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Έχουμε μελετήσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Είναι καλή ομάδα και οργανωμένη. Έχει επικίνδυνους παίκτες. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ξεκουραστήκαμε από το ντέρμπι και εφόσον νικήσουμε, θα κάνουμε ένα βήμα για την 24άδα».