Νίστρουπ: «Αυτή τη στιγμή μετράνε μόνο οι προκρίσεις, παίκτες-κλειδιά Γκαρσία και Ντέσερς» - iefimerida.gr

Για ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία τη δεδομένη στιγμή μίλησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, χρειάστηκε την παράταση, αλλά «λύγισε» την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948, επικράτησε με 2-1 χάρη στα γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

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Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου. Ο Δανός τεχνικός εξήγησε ότι σημασία στα καλοκαιρινά προκριματικά έχει μόνο η πρόκριση, ενώ έβγαλε το... καπέλο στους δύο σκόρερ της ομάδας του.

Όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Για το τι κρατάει απόψε και τι θα ήθελε να αλλάξει:

«Πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι τώρα μετράνε οι προκρίσεις. Αυτό σας είπα κι εγώ από την πρώτη μέρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σημείο και να πάμε πιο ψηλά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας να κερδίζουμε αυτά τα ματς. Σπουδαία νίκη σήμερα. Τα προκριματικά είναι δύσκολα παιχνίδια. Υπήρχε πίεση. Ξέρατε πόσοι παίκτες μας έλειπαν. Τρεις φουλ μπακ έλειπαν. Έπρεπε να παίξουμε πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα, που δεν είναι συνηθισμένο. Όμως τα πήγαν καλά με την αποστολή που τους έδωσα. Θέλουμε να δούμε καλύτερες εμφανίσεις, αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε τα βήματα για να ανεβούμε την ευρωπαϊκή… σκάλα».

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Για το ότι τόλμησε να βάλει παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει φέτος με την ομάδα:

«Το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα είναι που δεν ξεκίνησα τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει δύο σερί ματς. Ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διαλέξαμε να πάμε με πεντάδα στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, αλλά λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Αν πηγαίναμε με τετράδα και τον Κάτρη δεξιά, αν τραυματιζόταν ένας παίκτης, τότε τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Για τον Ντέσερς, τον Τεττέη και τον Γκαρσία. Οι Κάτρης, Τουμπά και Ζαρουρί είχαν ξαναπαίξει σε αυτές τις θέσεις πέρυσι και το γνωρίζαμε. Το να φέρουμε τον Ντέσερς πίσω νωρίτερα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Βοήθησε πολύ το ιατρικό τιμ. Παίκτες-κλειδιά κι εκείνος και ο Γκαρσία. Ειδικά ο Λιβάι ήταν τρομερός στις προπονήσεις και το ματς και περιμένω πολλά από κείνον είτε ως φορ είτε ως εξτρέμ».

Για τις 11/11 προκρίσεις στα προκριματικά και το πιο σημαντικό στοιχείο για τις ομάδες για να έρχονται αυτές:

«Η εμπειρία και ότι μένω ήρεμος. Χθες με ρώτησαν αν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και απάντησα πως έχω πολλά παιχνίδια ακόμα. Η εμπειρία μου σ' αυτά τα ματς μου λέει ότι μπορεί να μην πετυχαίνεις με όμορφο τρόπο αυτή την περίοδο, όμως στο τέλος μετράει η ουσία. Υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κοπεγχάγη που είχαμε κερδίσει με 5-0, αν δεν συμβεί αυτό, συνήθως τα ματς πάνε όπως σήμερα. Οι πιο δύσκολες κι οι λιγότερο σέξι εμφανίσεις είναι εκείνες των προκριματικών. Ξέρω ότι όλοι στοχεύουν ψηλά κι έτσι πρέπει και ότι θα υπάρξει κριτική αν την άλλη εβδομάδα δεν παίξουμε καλά. Η ομάδα θα γίνει όμορφη στη League Phase. Σέβομαι τη δουλειά σας και όσα γράφετε. Θα είναι δύσκολα την επόμενη εβδομάδα. Δεν με νοιάζει αν είναι η Μπεσίκτας ή η Χράντετς».

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Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που ταξίδεψε εδώ και πόσο βοήθησε την ομάδα:

«Πολύ. Και θέλω να πω για μένα, τους παίκτες και την ομάδα στους περίπου 2 χιλιάδες οπαδούς που άφησαν τις οικογένειές του και ήρθαν εδώ με όλους τους τρόπους πως είμαστε απόλυτα ευγνώμονες. Δεν μπορώ να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι όλοι στο Κορωπί αυτή τη στιγμή δουλεύουν για να μπει η ομάδα στις ράγες για τα πολλά ματς που έρχονται μέσα στη σεζόν. Στη διαδικασία που περνάμε τώρα, θα τους χρειαστούμε. Ελπίζω να τους προσφέρουμε και την πρώτη εντός έδρας νίκη στην Αθήνα».