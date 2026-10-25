Νίστρουπ: «Πριν τρεις ημέρες ήμασταν κυριολεκτικά στα σύνορα με την Κίνα και τώρα νικήσαμε στον Βόλο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους παίκτες του μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Βόλου με σκορ 1-0.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έμεινε κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος από την εμφάνιση και την αποτελεσματικότητα των ποδοσφαιριστών του, όπως τόνισε με δηλώσεις του μετά το «διπλό» επί του Βόλου με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

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Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι ποδοσφαιριστές του, καθώς προ ημερών ταξίδεψαν στο Καζακστάν για το ματς με την Καϊράτ, όπου βρίσκεται σχεδόν δίπλα στην... Κίνα με τον Νίστρουπ να υπογραμμίζει ότι οι παίκτες του παρά την κούραση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και με το παραπάνω.

Παράλληλα, ο Γιάκομπ Νίστρουπ έμεινε εντυπωσιασμένος για την εικόνα που επίδειξαν στις εξέδρες οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όπου παρά την βροχή δεν σταμάτησαν να τραγουδούν και να είναι δίπλα στην ομάδα τους.

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Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Γιάκομπ Νίστρουπ μετά το εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο:

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας. Θεωρώ ότι σήμερα δείξαμε εξαιρετική πειθαρχία στο παιχνίδι μας. Πραγματοποιήσαμε ένα εξαιρετικό πρώτο 75λεπτο, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Στα τελευταία δέκα λεπτά τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα όταν προηγείσαι μόλις με ένα γκολ, όμως πιστεύω ότι συνολικά οι ποδοσφαιριστές μου πραγματοποίησαν μια κορυφαία εμφάνιση.

Πριν από λιγότερο από τρεις ημέρες βρισκόμασταν κυριολεκτικά δίπλα στα γ@@@@@@@ σύνορα με την Κίνα και, παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να έρθουμε εδώ και να πάρουμε τη νίκη. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο», τα λόγια του.

Για το ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ζητάει το πρωτάθλημα:

«Δεν ξέρω τι ακριβώς φωνάζουν, αλλά η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Είναι σαν να έχουμε 15.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού που μας ακολουθούν παντού.



Νομίζω ότι σήμερα είχαμε τη χειρότερη κακοκαιρία από τότε που ήρθα από την Κοπεγχάγη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν μέρος της συμφωνίας μου!



Πέρα από την πλάκα, ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας να νιώσουμε αυτή την απίστευτη υποστήριξη από τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι καταφέραμε να τους ανταμείψουμε με μια νίκη».