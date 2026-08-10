Νίστρουπ για το ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: «Ο Λιβάι Γκαρσία είναι έτοιμος να βοηθήσει, πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο» - iefimerida.gr

Στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Τρίτης (11/8, 20:30) του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League μίλησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αντίστροφα για την ρεβάνς της Βουλγαρίας με την ΤΣΣΚΑ 1948 «μετράει» ο Παναθηναϊκός. Μετά την ισοπαλία με 1-1 στο ΟΑΚΑ προ μίας εβδομάδας, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ οφείλει να παρουσιαστεί καλύτερη, να κερδίσει και να προκριθεί στα playoffs του Conference League.

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Για την κομβική αναμέτρηση, μίλησαν στην συνέντευξη Τύπου ο Δανός τεχνικός και ο Φαν Ντρόνγκελεν, τονίζοντας ότι το «τριφύλλι» οφείλει να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από αυτή του πρώτου παιχνιδιού.

Όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός

Για το ότι πάντα μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός σκοράρει, αλλά για το γεγονός ότι δέχεται και εύκολα γκολ. Τι πρέπει να γίνει για την αμυντική ισορροπία κι αν το «κλειδί» είναι η άμυνα:

«Θα είναι και τα δύο σημαντικά. Σκοράρουμε γκολ, αλλά θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Στο δεύτερο μέρος είχαμε την κατοχή. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν ότι ήμασταν πολύ ευάλωτοι στο τελευταίο παιχνίδι. Είχαμε πολύ παραπάνω τη μπάλα από εκείνους, αλλά εκείνοι έκαναν πιο σωστά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε καλύτερα».

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Για τη πολύ μεγάλη ιστορία που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και το πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι. Αν παίκτες και προπονητές γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη:

«Όλοι είμαστε εδώ επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος και ξέρουμε την ιστορία του. Είμαστε περήφανοι για όσα έχει καταφέρει. Θέλουμε να είμαστε κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν κάνουμε εμείς πράγματα και όχι να στεκόμαστε στο παρελθόν. Έχουμε καλούς παίκτες και θέλουμε να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Πριν 15 χρόνια η ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα. Τώρα πρέπει εμείς να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά. Η ταυτότητα της ομάδας είναι να παίζει στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο. Όλοι οι παίκτες κι εγώ ξέρουμε τη κρισιμότητα του αγώνα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε καλύτεροι από ότι τα τελευταία 60 λεπτά στο ΟΑΚΑ και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό».

Για τις τρεις προσθήκες στην επίθεση (Τεττέη, Λιβάι, Ντέσερς) σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και πόσο τους υπολογίζει για αύριο:

«Από τη στιγμή που είναι στην αποστολή, μπορούν να παίξουν και οι τρεις, έχω πάρει το "οκ" από τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές και τους γυμαστές που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Η κατάσταση του Τεττέη ήταν λίγο περίπλοκη και διαφορετική από τον Ντέσερς. Ο Λιβάι Γκαρσία ήταν ο MVP στις προπονήσεις και είναι έτοιμος. Τους έχω και τους τρεις διαθέσιμους. Στο πρώτο παιχνίδι μας έλειψαν κάποιοι παίκτες για να έρθουν από τον πάγκο κι αύριο θα τους έχουμε διαθέσιμους».

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(Βούλγαρος δημοσιογράφος): Η ΤΣΣΚΑ 1948 έχει παίξει ήδη αρκετά παιχνίδια, έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, θεωρείται ότι αυτό είναι πλεονέκτημα για την ΤΣΣΚΑ 1948 από άποψη ρυθμού;

«Όχι. Πάντα συμβαίνουν αυτά. Εμείς αυτή τη στιγμή παίζουμε μόνο για την Ευρώπη, άρα κι εμείς έχουμε πλεονέκτημα ότι έχουμε μόνο αυτά τα παιχνίδια να προετοιμάσουμε. Αν μπορούσα να επιλέξω, θα προτιμούσα να μην παίζω πρωτάθλημα όταν έχω προκριματικά, άρα πιστεύω ότι είμαστε σε καλύτερη θέση σε αυτό το κομμάτι. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί κι είμαστε έτοιμοι».

(Βούλγαρος δημοσιογράφος): Πόσο μεγάλη είναι η πίεση του Παναθηναϊκού, μιας και έχει κάνει πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ 1948 που έχει ξοδέψει ελάχιστα:

«Η πίεση είναι τεράστια. Αλλά όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού η πίεση είναι πάντα μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός σημαίνει τόσα πολλά για πάρα πολύ κόσμο. Άρα έχεις πάντα πίεση. Όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό γνώριζα πολύ καλά για τα προκριματικά. αλλά πίστευα εξ' αρχής πάρα πολύ στο πρότζεκτ. Έχω εμπιστοσύνη 110% στο ρόστερ μας. Όταν το ρόστερ θα είναι απόλυτα έτοιμο θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Έχουμε επενδύσει πολλά περισσότερα χρήματα από την ΤΣΣΚΑ 1948 κι από όσα θα επενδύσει τα επόμενα χρόνια, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ωραία στο ποδόσφαιρο είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δικαιολογία, παρά τις απουσίες. Είμαι στο φαβορί, έχουμε στόχο να είμαστε στην Ευρώπη κι ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαι σίγουρος ότι όλες μας οι επενδύσεις θα καρποφορήσουν και θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αν προχωρήσουμε στην Ευρώπη όλα καλά, αν δεν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, μιας και όλα μπορούν να γίνουν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και στην Ελλάδα».

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Όσα είπε ο Φαν Ντρόνγκελεν για το ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός

Για το ότι είναι οι περισσότεροι καινούριοι στην άμυνα του Παναθηναϊκού, πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί για να βρει η άμυνα την χημεία της:

«Πρώτα από όλα όλοι με βοηθούν να εγκλιματιστώ. Θα χρειαστεί χρόνος βεβαίως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και αρκετούς αμυντικούς λόγω τραυματισμού. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα, μέσω των προπονήσεων θα βρούμε τη χημεία μας και θα συντονιστούμε».

Για τη πολύ μεγάλη ιστορία που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και το πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι. Αν παίκτες και προπονητές γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη:

«Συμφωνώ με όσα είπε ο κόουτς (σ.σ. απάντησε πρώτα στην ίδια ερώτηση). Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι 90, 120 λεπτά, στα πέναλτι, όπου χρειαστεί για να νικήσουμε και να περάσουμε».