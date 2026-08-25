 Νήπιο μπήκε στο γήπεδο και διέκοψε αγώνα [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Νήπιο μπήκε στο γήπεδο και διέκοψε αγώνα [βίντεο]

Νήπιο μπήκε σε γήπεδο και διέκοψε αγώνα
Νήπιο μπήκε σε γήπεδο και διέκοψε αγώνα / Φωτογραφία: Getty
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στα γήπεδα του ποδοσφαίρου δεν είναι λίγες οι φορές που το απρόοπτο κλέβει την παράσταση από το ίδιο το παιχνίδι.

Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα όταν ένας από τους θεατές αποφάσισε να αφήσει για λίγο την εξέδρα και να κάνει τη δική του… είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.

Μόνο που αυτή τη φορά ο απρόσκλητος επισκέπτης δεν ήταν ούτε οπαδός ούτε εισβολέας, αλλά ένα μικρό παιδί, που κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα.

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