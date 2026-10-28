Ο Νίκος Πλώτας… άρπαξε την ευκαιρία στην Πόλη -Ποιος είναι ο νεαρός γκαρντ του Ολυμπιακού - iefimerida.gr

Ο Νίκος Πλώτας αποτελεί έναν παίκτη… επένδυση του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να δείχνει πολύ καλά στοιχεία στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ολυμπιακός πήγε… αποδεκατισμένος στην Μπεσίκτας. Εβάν Φουρνιέ, Γιαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν τραυματίες, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει τιμωρημένος. Φυσιολογικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε παίκτες να βγουν μπροστά και να βοηθήσουν.

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Οι ψηλοί, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς το έκαναν και ο Νίκος Πλώτας το πήρε… πάνω του για να δώσει ανάσες στον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ. Σε τέτοιον βαθμό που ο κόουτς του Ολυμπιακού τον εμπιστεύτηκε μέχρι το τελευταίο δίλεπτο, όταν επί της ουσίας οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τελειώσει το ματς.

Στη στατιστική του κατέγραψε 0/2 σουτ, ένα δίποντο και ένα τρίποντο, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος, ωστόσο η παρουσία του ήταν πέρα για πέρα θετική στον τομέα της άμυνας και ο Μπαρτζώκας τον άφησε στο παρκέ για 11'21''.

Νίκος Πλώτας: Ο Rising Star της περσινής Basket League στον Ολυμπιακό

Στα 22 του χρόνια, ο γκαρντ του Ολυμπιακού πήρε το βάπτισμα του πυρός όσον αφορά την EuroLeague. Βλέποντας τον κόσμο από τα 195 εκατοστά, ο Πλώτας έφερε στο παρκέ στοιχεία που μπορεί να κάνει και με το παραπάνω.

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Παίκτης με μέγεθος, που πιέζει πολύ καλά την μπάλα, βοήθησε τα μέγιστα τη 2nd unit του Ολυμπιακού να δέσει την άμυνά της και να κερδίσει περισσότερο χρόνο στο παρκέ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Προμηθέα Πάτρας και αναδείχθηκε μάλιστα κορυφαίος νεαρός του πρωταθλήματος, βρισκόμενος στον προθάλαμο και τις κλήσεις για προετοιμασία στην Εθνική ανδρών, έχοντας περάσει από τις μικρότερες Εθνικές. Ενώ στο βιογραφικό του μετράει γεμάτες σεζόν, με τις φανέλες της Καρδίτσας και του Κοροίβου.

Την περασμένη σεζόν στην Basket League μέτρησε 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 23 παιχνίδια, ενώ φέτος είχε δύο συμμετοχές, στον ημιτελικό του Super Cup με την ΑΕΚ και στην πρεμιέρα της Basket League με τον Ηρακλή.

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Ο λόγος είχε να κάνει με τον τραυματισμό του, μιας και στις αρχές Οκτωβρίου υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου, αλλά επέστρεψε ταχύτερα από τις έξι εβδομάδες που ήταν αρχικά το πλάνο.