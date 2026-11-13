Η «πτήση» του Νίκου Μπότη: Από τη Λάρισα στον ΠΑΟΚ, στην Ίντερ και στον Ολυμπιακό έως το «στοπ» στο χιονισμένο Ρέικιαβικ [βίντεο]

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Νίκου Μπότη από την Λάρισα σε ΠΑΟΚ, Ίντερ, Ολυμπιακό έως στην Εθνική Ελπίδων και την καθοριστική απόκρουση πέναλτι στην Ισλανδία.

Υπάρχουν βραδιές που συμπυκνώνουν χρόνια ολόκληρα δουλειάς, σιωπηλής αφοσίωσης και ατελείωτων προπονήσεων σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Στο παγωμένο και χιονισμένο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, η Εθνική Ελπίδων (Κ21) έδωσε μια τιτάνια μάχη για τα προκριματικά του Euro U21.

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Όταν η μπάλα «έκαιγε», την κατάλληλη στιγμή, δήλωσε «παρών» ένας τερματοφύλακας με τεράστια ψυχραιμία και ευρωπαϊκή εμπειρία. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα της Πόγκον Στσέτσιν, Νίκο Μπότη.

Το ρολόι του αγώνα έδειχνε το 58ο λεπτό. Ο βασικός γκολκίπερ της Εθνικής, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού. Ο 22χρονος Νίκος Νέστορας Μπότης κλήθηκε να μπει «κρύος» στο παιχνίδι, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και παγωμένη ατμόσφαιρα.

Έπεσε σωστά απέναντι στον γιο του Έιδουρ Σμόρι Γκούντγιονσεν

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ζεσταθεί. Στο 62ο λεπτό, μόλις τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του, η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι. Απέναντί του στάθηκε κάποιος Ντάνιελ Γκούντγιονσεν. Αν κάτι σας λέει το όνομά του είναι διότι πρόκειται για τον γιο του Έιδουρ Σμόρι Γκούντγιονσεν, ο οποίος πέρασε από την ΑΕΚ το 2011, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Μονακό και Τότεναμ, και ήταν 88 φορές διεθνής με την Εθνική Ισλανδίας και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών με 26 τέρματα.

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Ο γιος λοιπόν του 48χρονου σήμερα Έιδουρ, εκτέλεσε το πέναλτι, ο Μπότης διάβασε τις προθέσεις του, έπεσε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά, κρατώντας το 0-0 και δίνοντας τεράστια ψυχολογική ώθηση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, σε ένα ματς που έληξε με μάλλον δραματικό τρόπο, 1-1. Μια απόκρουση που επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ κάτω από τα δοκάρια.

Ο γιος του μπασκετμπολίστα, από τη Λάρισα στα «σαλόνια» της Ιταλίας

Γεννημένος στη Λάρισα στις 31 Μαρτίου 2004, ο ύψους 1,96 μ. τερματοφύλακας με καταγωγή από την Αγιά, έδειξε από μικρός δείγματα του τεράστιου ταλέντου του. Ο πατέρας του Δημήτρης έπαιζε μπάσκετ -όπως πλέον ο αδερφός του Θανάσης- μεταξύ άλλων σε Ολύμπια, Λάρισας, Ερμή Αγιάς και Ηρακλή Χάλκης.

Τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο για τον Νίκο Μπότη έγιναν στην ακαδημία του Γιώργου Πλίτση. Στη συνέχεια, ο μικρός που δεν έχει παίξει ποτέ σε κάποια άλλη θέση πέρα από αυτή του τερματοφύλακα και δήλωνε θαυμαστής του Μπουφόν και του Νόιερ πήγε στην ομάδα Αμπελοκήπων Λάρισας, στα χέρια του Βαγγέλη Μόρα.

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Σε ένα τουρνουά στην Κέρκυρα, τον εντόπισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Οι αντιρρήσεις της μητέρας του Βασιλικής κάμφθηκαν και τελικά όλη η οικογένεια μετακόμισε στην Θεσσαλονίκη.

Το ταλέντο του δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα εκτός συνόρων. Το καλοκαίρι του 2020, σε ηλικία μόλις 16 ετών, έκανε το μεγάλο βήμα για το εξωτερικό, μετακομίζοντας στην Ιταλία για λογαριασμό της τεράστιας Ίντερ.

Στην ομάδα Primavera προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Στο Μιλάνο εντάχθηκε στην ομάδα Primavera, ζώντας από κοντά τον πρωταθλητισμό σε κορυφαίο επίπεδο και πανηγυρίζοντας τίτλους, όπως το πρωτάθλημα U19 το 2022. Καλύτερος τερματοφύλακας σε διεθνή τουρνουά, όπως στο φημισμένο τουρνουά Marc Overmars στην Ολλανδία και στο τουρνουά Aspire στο Κατάρ, συνέχισε δανεικός στη Serie C με τη Μονοπόλι, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024.

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Κατέγραψε 2 επίσημες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό Β', ενώ αγωνίστηκε και με την Κ19. Είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία του καλοκαιριού του 2025 υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ξεκινώντας βασικός σε φιλικά παιχνίδια. Παρότι υπολογιζόταν από τον προπονητή, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας της UEFA τη σεζόν 2025-26, καθώς λόγω της μεταγραφής του στην Ιταλία στα 16 του δεν λογιζόταν ως γηγενής παίκτης.

Η νέα πρόκληση στην Πολωνία και την Πόγκον Στσέτσιν

Συνεχίζοντας το ταξίδι του στην Ευρώπη, η πορεία του τον οδήγησε στην Πολωνία και την Πόγκον Στσέτσιν, όπου συνεχίζει να εξελίσσεται και να «χτίζει» το μέλλον του.

Πέρα από τα αθλητικά του χαρακτηριστικά —την κυριαρχία του στον αέρα λόγω ύψους, τα γρήγορα αντανακλαστικά και την ικανότητα στο "one-on-one"—, ο Νίκος Μπότης διακρίνεται για την προσήλωση και τον επαγγελματισμό του.

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Μεγαλωμένος σε μια δεμένη οικογένεια στη Θεσσαλία, έμαθε από νωρίς ότι η κορυφή απαιτεί θυσίες, σκληρή δουλειά και ταπεινότητα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα του από τα παιδικά του χρόνια παραμένουν το σταθερό του στήριγμα σε κάθε βήμα της καριέρας του, από τα γήπεδα της Λάρισα μέχρι τα ιταλικά και τα πολωνικά γήπεδα και τις ευρωπαϊκές έδρες.

Η απόκρουση του πέναλτι στην Ισλανδία δεν είναι παρά ένας ακόμα σταθμός. Ο Νίκος Μπότης είναι έτοιμος να γράψει τις επόμενες σελίδες της καριέρας του, κουβαλώντας στις αποσκευές του εμπειρίες που πολλοί συνομήλικοί του ονειρεύονται, και με το βλέμμα στραμμένο ψηλά, ακόμα και ως την Εθνική Ανδρών.