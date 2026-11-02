Πως κατάφερε ο 10χρονος, Νίκος Κωνσταντή να βγει σε selfie με τον Εμπαπέ στην Χρυσή Μπάλα - iefimerida.gr

Ο Νίκος Κωνσταντή εξιστόρισε πως κατάφερε να βγάλει την viral selfie με τον Κιλιαν Εμπάπε στο γκαλά για την Χρυσή Μπάλα.

Για πολλούς πιτσιρικάδες, το να δουν από κοντά τον Κιλιάν Εμπαπέ αποτελεί όνειρο ζωής. Πόσω μάλλον να καταφέρουν να βγάλουν μια selfie μαζί του. Ο Νίκος Κωνσταντή όμως τα κατάφερε στο περιθώριο των βραβείων για την Χρυσή Μπάλα, με το video από τη στιγμή εκείνη να έχει γίνει viral, καθώς ανέβηκε ακόμα και στο επίσημο λογαριασμό του «Ballon d’Or» στο Instagram...

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿