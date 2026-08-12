 Το αντιρατσιστικό μήνυμα του Νίκου Γκάλη: «Τα μόνα χρώματα που υπάρχουν στις εθνικές ομάδες είναι τα γαλανόλευκα» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Το αντιρατσιστικό μήνυμα του Νίκου Γκάλη: «Τα μόνα χρώματα που υπάρχουν στις εθνικές ομάδες είναι τα γαλανόλευκα»

Ο Νίκος Γκάλης στο Final Four της Αθήνας
Ο Νίκος Γκάλης στο Final Four της Αθήνας / Φωτογραφία: EUROKINISSI - KLODIAN LATO
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σπουδαίο μήνυμα από τον Νίκο Γκάλη, που στάθηκε στο πλευρό της νεαρής αθλήτριας της εθνικής κορασίδων, Λίσα Ιτόγια.

Ο Θεός του ελληνικού μπάσκετ... μίλησε. Ο Νίκος Γκάλης τοποθετήθηκε μέσω των social media για τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε η Λίσα Ιτόγια, αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα κατά των διακρίσεων.

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Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ τόνισε πως όταν πρόκειται για την Εθνική ομάδα, τα μοναδικά χρώματα που έχουν σημασία είναι το γαλανό και το λευκό, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για ενότητα.

Γκάλης: Ξεκάθαρο αντιρατσιστικό μήνυμα

Ο Νίκος Γκάλης έγραψε συγκεκριμένα: «Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες».

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Στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων, φωτογραφία του Γιώργου Μοναμά, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης την Ελλάδα, αγωνιζόμενος με την Εθνική Παίδων U16. Φυσικά συμπεριέλαβε και φωτογραφίες της Ιτόγια.

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