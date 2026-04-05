Νίκολιτς: Σημαντική η νίκη επί του Ολυμπιακού, μένουμε προσγειωμένοι - iefimerida.gr

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, κράτησε χαμηλά τους τόνους μετά τη νίκη της Ένωσης επί του Ολυμπιακού και τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο flash interview στην κάμερα της Cosmote TV μετά το Ολυμπιακός-ΑΕΚ:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήρθαμε για το αποτέλεσμα εδώ. Ακολουθούσα αυτό το πρωτάθλημα για χρόνια και ήξερα ότι το πρώτο ματς στα πλέι οφ δεν είναι για ποδόσφαιρο, αλλά για το αποτέλεσμα κυρίως και αυτό πήραμε. Εξουδετερώσαμε τα ατού του Ολυμπιακού. Είχαμε καλή εικόνα στην άμυνα με τον Ρέλβας και τον Μουκουντί. Στο τέλος όλα ήταν ανοιχτά και θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και ένα δεύτερο τέρμα αν είχαμε περισσότερη ηρεμία στην άμυνα.

Την Πέμπτη έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ράγιο που είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η σημερινή ημέρα είναι για να τη χαρούν οι παίκτες και ο κόσμος. Χαίρομαι για όσα είδα στα αποδυτήρια. Όλοι φυσικά ήταν χαμογελαστοί, ήταν ευδιάθετοι, αλλά κανένας δεν πανηγύρισε τρελά ή να φωνάζει έξαλλα. Είμαστε προσγειωμένοι μετά από αυτή τη σημαντική νίκη».

