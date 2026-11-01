Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Παναθηναϊκός το ήθελε περισσότερο από εμάς, το Champions League ίσως επηρεάζει το μυαλό των παικτών» [βίντεο] - iefimerida.gr

«Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο τη νίκη και κέρδισε επάξια. Αποδεικνύεται ότι εμείς δεν ήμασταν στο 100% στο κομμάτι με τη λήξη αποφάσεων», τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Εμφανώς απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς με την εικόνα και την ήττα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο προπονητή να δηλώνει ότι το «τριφύλλι» πήρε επάξια τη νίκη καθώς το ήθελε περισσότερο, ανέλαβε την ευθύνη υποστηρίζοντας ότι φταίει πρώτος ο ίδιος, ενώ επισήμανε ότι «ο Ζοάο Μάριο ανέβασε χθες πυρετό. Σήμερα ο Ρότα είχε ένα θέμα που δεν μπορούσε καλά - καλά να πάρει ανάσα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Τσάμπιονς Λιγκ ίσως επηρεάζει το μυαλό των παικτών και αν όντως συμβαίνει η ευθύνη είναι δική μου. Είδα πράγματα που δεν μου αρέσουν. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, αλλά τα δώρα που δίνεις», δήλωσε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου όπου και σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει που δεν απέκτησε δεξιό μπακ το καλοκαίρι: «Ήταν δικές μας αποφάσεις, ενδεχομένως λανθασμένες.

Μάρκο Νίκολιτς: Φταίω πρώτος εγώ, νίκησε επάξια ο ΠΑΟ»

Το αρχικό σχόλιο του Νίκολιτς στο flash interview: «Αυτό που είπα στα αποδυτήρια δεν θα σας το πω, όπως καταλαβαίνετε. Κάναμε κακή εμφάνιση. Χάσαμε. Φταίω πρώτος εγώ. Οι παίκτες προσπάθησαν. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε περισσότερο τη νίκη και κέρδισε επάξια. Παρά τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Ο Στρακόσια λείπει καιρό, κάποια ίωση κυκλοφορεί επίσης. Πολεμήσαμε.

Αν εξαιρέσουμε τα δυο γκολ που δεχθήκαμε στην αρχή των δυο ημιχρόνων, που μετά η κατάσταση έγινε πολύ δύσκολη, κατά τα άλλα η κατάσταση ήταν ισάξια. Δεν μου αρέσει βέβαια να μιλάω για στατιστική. Σε κάθε περίπτωση νίκησε ο ΠΑΟ επάξια. Πρέπει να περάσουμε αυτό το διάστημα με δύσκολους αντιπάλους. Μια δύσκολη περίοδο. Να κλείσουμε το σερί παιχνιδιών μέχρι τη διακοπή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεχθήκαμε φτηνά γκολ, ο Ρότα δεν μπορούσε καλά - καλά να πάρει ανάσα»

Ναι, έληξε το αήττητο 31 αγώνων, αλλά συνεχίζουμε γιατί έχουμε μια δύσκολη περίοδο. Δεχθήκαμε δυο τέρματα από λάθη. "Φτηνά" γκολ. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις δυο στιγμές, ήταν ένα ματς με ενέργεια και μάχες. Η καθοριστική λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά. Αποδεικνύεται ότι εμείς δεν ήμασταν στο 100% στο κομμάτι με τη λήξη αποφάσεων».

Για το αν η αλλαγή Ρότα ήταν στο κομμάτι των ιώσεων ή αλλαγή για λόγους τακτικής: «Ναι όντως είχε ένα θέμα. Ο Ζοάο ανέβασε χθες πυρετό. Σήμερα ο Ρότα είχε ένα θέμα που δεν μπορούσε καλά – καλά να πάρει ανάσα, οπότε τον κάναμε αλλαγή. Δεν αποτελεί δικαιολογία. Εγώ επιλέγω τους παίκτες. Δεν είναι δικαιολογία το αποψινό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα υπήρχε θέμα υγείας που αντιμετώπιζαν».

Νίκολιτς: «Πρέπει να ανακάμψουμε, υπάρχει θέμα με τις ιώσεις»

Η αρχική τοποθέτηση του Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου: «Πρώτο ντέρμπι και πρώτη ήττα μετά από 31 σερί ματς πρωταθλήματος. Ηττηθήκαμε άξια και αναλαμβάνω την ευθύνη. Το ντέρμπι είχε ισοδυναμία, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι και τα νούμερα ήταν υπέρ μας. Παρόλα αυτά χάσαμε. Δεχθήκαμε τέρμα στο πρώτο λεπτό και με την έναρξη του δευτέρου μέρους, με δώρα δικά μας. Όσο και να πολεμάς, αυτές οι δύο στιγμές έκριναν την αναμέτρηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λεπτομέρειες έδειξαν ότι δεν ήμασταν 100% πνευματικά έτοιμοι και αναλαμβάνω την ευθύνη. Είναι μια δύσκολη και απαιτητική περίοδος για εμάς, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία. Υπάρχει ένα θέμα με τις ιώσεις. Ο Ζοάο είχε πυρετό, ο Ρότα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε, πρέπει να ανακάμψουμε και να βρούμε τη δύναμη μέχρι τη διακοπή να βρούμε τους παίκτες που είναι υγιείς και σωματικά και πνευματικά για να αποδώσουμε τα μέγιστα».

«Πάντα βγαίνω μπροστά δημόσια, δεν αισθανόταν καλά ο Κοϊτά»

Για το τι διαφορετικό θα ήθελε να κάνει και για το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε τον Κοϊτά: «Ο Κοϊτά δεν αισθανόταν πολύ καλά, ήταν ένα πρόβλημα της τελευταία στιγμής. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί ποτέ δεν κρύβομαι. Λέμε κάποια πράγματα στα αποδυτήρια, αλλά πάντα βγαίνω μπροστά δημόσια. Ήταν ιδιαίτερες συνθήκες, έγιναν δύο λάθη που σκόραρε σε αυτά ο αντίπαλος και έπειτα δύσκολα γυρίζεις το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε σκληρά, αλλά δεν πρόκειται να πω ότι φταίει κάποιος παίκτης».

«Το Champions League ίσως επηρεάζει το μυαλό των παικτών»

Για το αν βλέπει την ίδια δίψα με τους παίκτες του για τον τίτλο συγκριτικά με πέρυσι: «Συμφωνώ. Όπως έχω πει το πιστεύουμε απόλυτα. Θα πολεμήσουμε ως το τέλος. Εκπέμπω αυτό το μήνυμα. Το Τσάμπιονς Λιγκ ίσως επηρεάζει το μυαλό των παικτών και αν όντως συμβαίνει η ευθύνη είναι δική μου. Είδα πράγματα που δεν μου αρέσουν.

Το πρόβλημα δεν είναι αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, αλλά τα δώρα που δίνεις. Αυτό έχει να κάνει και με την προετοιμασία της ομάδας. Είναι ένα καλό μάθημα και για μένα γιατί εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Η σημερινή αναμέτρηση ήταν πιο σημαντική από της Τετάρτης, όπως και αυτή που έρχεται με τον Λεβαδειακό την άλλη αγωνιστική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα και το γεγονός ότι παίζουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ οφείλεται σε αυτό. Το θέμα είναι αν θέλουμε το περσινό να είναι ένα παραμυθάκι που θα θυμόμαστε για χρόνια ή να παίζουμε κάθε χρόνο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είμαι της δεύτερης άποψης και μαζί θα πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε».

«Ενδεχομένως να ήταν λανθασμένες οι αποφάσεις μας»

Για το τι έχει χαθεί στα εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ με την ευάλωτη άμυνα: «Μέχρι σήμερα είχαμε την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα. Είμαστε μια ομάδα που επιτρέπει λίγες φάσεις. Η στατιστική όμως δεν μετράει τώρα. Αυτό που μετράει είναι το πάθος, η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα που μας έλειψαν σήμερα για να δεχθούμε δύο εύκολα τέρματα από τον αντίπαλο. Αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξανασυμβεί».

Για τον λόγο που ξεκίνησε τον Ρότα παρότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος και αν έχει μετανιώσει που δεν απέκτησε δεξιό μπακ το καλοκαίρι: «Ήταν δικές μας αποφάσεις, ενδεχομένως λανθασμένες. Αυτές οι μεταγραφικές αποφάσεις έχουν τελειώσει από τα τέλη Αυγούστου και δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε».