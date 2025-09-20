Super League 2: Νικηφόρο ντεμπούτο για Σπανό στον Ηρακλή με 2-1 την Καβάλα - Η Καλαμάτα έφυγε με νίκη 2-1 από τα Χανιά - iefimerida.gr

Με το δεξί ξεκίνησε η θητεία του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο του ΠΟΤ Ηρακλή, νίκες για Καλαμάτα, Μακεδονικό, Μάρκο και Αναγέννηση Καρδίτσας, στη 2η αγωνιστική της Super League 2.

Χάρη σε γκολ του Εραμούσπε 15΄ και του Παναγιωτίδη στο 75΄, ο «Γηραιός» νίκησε στη Δράμα με 2-1 την -τυπικά γηπεδούχο- Καβάλα (μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Σιφναίο) και πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στον Α΄ όμιλο της Super League 2. Πρώτο «τρίποντο» και για τον Μακεδονικό, ο οποίος με «χρυσή» αλλαγή τον Αλτιντζή επικράτησε 1-0 στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» γνώρισε τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια, στο ξεκίνημα μίας πολύ δύσκολης χρονιάς για την ιστορική ομάδα.

Την ίδια ώρα, η Καλαμάτα, αφότου έχασε πέρυσι την άνοδο στο φινάλε των πλέι-οφ από την Κηφισιά, ξεκίνησε φέτος ως φαβορί στον Β΄ όμιλο της Super League 2 και, στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον, δικαιώνει αυτόν τον τίτλο.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε από τα Περιβόλια με νίκη 2-1 επί των Χανίων, έκανε το «2 στα 2» και τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατάταξης. Ο Μορέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 10΄ και ο Μπονέτο με πέναλτι στο 19΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 31΄ με τον Ιωαννίδη, επίσης με πέναλτι. Η «μαύρη θύελλα» κέρδισε άλλο ένα πέναλτι στο β΄ ημίχρονο (75΄), αλλά ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε την εκτέλεση του Παμλίδη.

Στο άλλο σημερινό ματς της 2ης αγωνιστικής, η νεοφώτιστη Μαρκό επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης με σκόρερ τον Σεμπά.

Νωρίτερα, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β΄, πέτυχε το «2 στα 2» και προπορεύεται στη βαθμολογία, τουλάχιστον μέχρι τα αυριανά ματς.