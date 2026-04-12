Θρίαμβος της Εθνικής πόλο: Νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία με ανατροπή και σούπερ Τζωρτζάτο - iefimerida.gr

Θρίαμβος για την Εθνική ομάδα πόλο η οποία επικράτησε της Ισπανίας στα πέναλτι με 4-2, στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Η Εθνική με εκπληκτική εμφάνιση του Τζωρτζάτου ο οποίος απόκρουσε δύο πέναλτι, επικράτησε των Ισπανών στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη. Το σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα ήταν 11-11.

Ο αγώνας

Η εθνική δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε τρία γκολ πίσω (Ασένσιο, Σαρανούγια και πέναλτι του Μπιελ), πριν σκοράρει με τον Αργυρόπουλο για να κλείσει το σκορ σε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ίδιος μείωσε (3-2) με πέναλτι, πριν ο Βαγγέλης Πούρος ισοφαρίσει σε 3-3, αφού σε φάση πριν, το δοκάρι…σταμάτησε την μπάλα σε σουτ του Καλογερόπουλου. ήταν όμως εκείνος που έδωσε πρώτη φορά προβάδισμα στην Ελλάδα (3-4), το οποίο διεύρυνε (3-5) με το τρίτο προσωπικό του ο Αργυρόπουλος. Οι Ισπανοί όμως που είχαν μείνει χωρίς γκολ για εννέα λεπτά, ισοφάρισαν πριν τελειώσει το οκτάλεπτο, με τους Μπιελ και Σαναχούγια.

Εκ νέου προβάδισμα (5-6) για την εθνική μας με τον Πούρο στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Στο δοκάρι…έστειλε ο Καμπάνιας τη μπάλα σε εκτέλεση πέναλτι. Ο Αργυρόπουλος-με το 4ο γκολ του- άνοιξε (5-7) τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά ο Καμπάνιας, από την περιφέρεια μείωσε (6-7) και ο Βαλς ισοφάρισε (2-2). Όμως μισό λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η εθνική μας Ελλάδα πήρε ξανά προβάδισμα με τον Σκουμπάκη, προβάδισμα που διατήρησε ο Τζωρτζάτος με απόκρουση στην τελευταία φάση.

Ο Μπιελ ήταν εκείνος που με δύο γκολ…γύρισε το σκορ (9-8) για τους Ισπανούς στην αρχή του τελευταίου οκταλέπτου. Άμεση η απάντηση, ο Πούρος ισοφάρισε (9-9) και ο Γαρδίκας επανέφερε την Ελλάδα μπροστά (9-10). Ο Σαραχούγια ισοφάρισε (10-10) 2:49 πριν τη λήξη και ο Ντάουρα έδωσε προβάδισμα (11-10) στους Ισπανούς 1:57 πριν το τέλος.

Όμως την τελευταία …λέξη είπε ο Κάκαρης, ισοφαρίζοντας (11-11), 11 δευτερόλεπτα για το τέλος, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Απόκρουση Τζωρτζάτου

Κάκαρης 0-1 (11-12)

Απόκρουση Τζωρτζάτου

Πούρος 0-2 (11-13)

Βάλς 1-2 (12-13)

Παπαναστασίου 1-3 (12-14)

Βαλέρα 2-3 (13-14)

Καλογερόπουλος 2-4 (13-15)



Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3,πέναλτι 2-4

ΙΣΠΑΝΙΑ (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουναρίθ, Ασένσιο 1, Σαναχούγια 3, Βαλς 1, Μπονέτ, Ντάουρα 1, Καμπάνιας 1, Γκομίλα, Βαλέρα, Μπιέλ 4, Μπούστος, Λόριο, Ροντρίγκεθ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.