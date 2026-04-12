Θρίαμβος της Εθνικής πόλο: Νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία με ανατροπή και σούπερ Τζωρτζάτο - iefimerida.gr

Θρίαμβος της Εθνικής πόλο: Νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία με ανατροπή και σούπερ Τζωρτζάτο

Θρίαμβος για την Εθνική ομάδα πόλο η οποία επικράτησε της Ισπανίας στα πέναλτι με 4-2, στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Η Εθνική με εκπληκτική εμφάνιση του Τζωρτζάτου ο οποίος απόκρουσε δύο πέναλτι, επικράτησε των Ισπανών στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη. Το σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα ήταν 11-11.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας

Η εθνική δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε τρία γκολ πίσω (Ασένσιο, Σαρανούγια και πέναλτι του Μπιελ), πριν σκοράρει με τον Αργυρόπουλο για να κλείσει το σκορ σε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ίδιος μείωσε (3-2) με πέναλτι, πριν ο Βαγγέλης Πούρος ισοφαρίσει σε 3-3, αφού σε φάση πριν, το δοκάρι…σταμάτησε την μπάλα σε σουτ του Καλογερόπουλου. ήταν όμως εκείνος που έδωσε πρώτη φορά προβάδισμα στην Ελλάδα (3-4), το οποίο διεύρυνε (3-5) με το τρίτο προσωπικό του ο Αργυρόπουλος. Οι Ισπανοί όμως που είχαν μείνει χωρίς γκολ για εννέα λεπτά, ισοφάρισαν πριν τελειώσει το οκτάλεπτο, με τους Μπιελ και Σαναχούγια.

Εκ νέου προβάδισμα (5-6) για την εθνική μας με τον Πούρο στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Στο δοκάρι…έστειλε ο Καμπάνιας τη μπάλα σε εκτέλεση πέναλτι. Ο Αργυρόπουλος-με το 4ο γκολ του- άνοιξε (5-7) τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά ο Καμπάνιας, από την περιφέρεια μείωσε (6-7) και ο Βαλς ισοφάρισε (2-2). Όμως μισό λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η εθνική μας Ελλάδα πήρε ξανά προβάδισμα με τον Σκουμπάκη, προβάδισμα που διατήρησε ο Τζωρτζάτος με απόκρουση στην τελευταία φάση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπιελ ήταν εκείνος που με δύο γκολ…γύρισε το σκορ (9-8) για τους Ισπανούς στην αρχή του τελευταίου οκταλέπτου. Άμεση η απάντηση, ο Πούρος ισοφάρισε (9-9) και ο Γαρδίκας επανέφερε την Ελλάδα μπροστά (9-10). Ο Σαραχούγια ισοφάρισε (10-10) 2:49 πριν τη λήξη και ο Ντάουρα έδωσε προβάδισμα (11-10) στους Ισπανούς 1:57 πριν το τέλος.

Όμως την τελευταία …λέξη είπε ο Κάκαρης, ισοφαρίζοντας (11-11), 11 δευτερόλεπτα για το τέλος, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

  • Απόκρουση Τζωρτζάτου
  • Κάκαρης 0-1 (11-12)
  • Απόκρουση Τζωρτζάτου
  • Πούρος 0-2 (11-13)
  • Βάλς 1-2 (12-13)
  • Παπαναστασίου 1-3 (12-14)
  • Βαλέρα 2-3 (13-14)
  • Καλογερόπουλος 2-4 (13-15)

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3,πέναλτι 2-4

ΙΣΠΑΝΙΑ (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουναρίθ, Ασένσιο 1, Σαναχούγια 3, Βαλς 1, Μπονέτ, Ντάουρα 1, Καμπάνιας 1, Γκομίλα, Βαλέρα, Μπιέλ 4, Μπούστος, Λόριο, Ροντρίγκεθ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εθνική Ομάδα πόλο Ισπανία Αλεξανδρούπολη Παγκόσμιο Κύπελλο

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ