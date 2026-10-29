Επιτέλους νίκη για τους Μαϊάμι Χιτ στο NBA με σόου Γιάννη Αντετοκούνμπο και ιστορικό Αντεμπάγιο [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι Μαϊάμι Χιτ... έσπασαν το ρόδι στο φετινό NBA πανηγυρίζοντας το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα (129-117) απέναντι στους Χοκς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να «διαλύει» τον ανταγωνισμό.

Έπρεπε να φτάσουν στην πέμπτη αγωνιστική της για να... δουν νίκη οι Μαϊάμι Χιτ στο NBA, με το αρνητικό σερί τους να σταματά στην Ατλάντα και τον «διψήφιο» Γιάννη Αντετοκούνμπο να «οργιάζει» στο παρκέ με double-double στην καλύτερη εμφάνιση της ομάδας του έως τώρα.

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Ο «Greek Freak» τα έκανε όλα στο παρκέ για να βελτιώσουν οι Χιτ το ρεκόρ τους σε 1-4 ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους (11/16 δίποντα, 2/5 βολές),18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Στο 2-3 οι Χοκς μετά τους πέντε πρώτους αγώνες.

Ηγέτης ο Αντετοκούνμπο για τους Χιτ στο NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε από νωρίς το σύνθημα, αυτή τη φορά, όμως δεν χρειάστηκε να σηκώσει μόνος του όλο το βάρος, καθώς αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, αλλάζοντας την εικόνα των Χιτ και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση.

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Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπήκε στο παρκέ με ενέργεια, ένταση και διάθεση να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, δίνοντας τον τόνο από το πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 24 λεπτά μέτρησε 8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πως η επιρροή του στο παιχνίδι δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα.

Ιστορική βραδιά για Μπαμ Αντεμπάγιο στο NBA

Ο «Greek Freak» είχε άξιους συμπαραστάτες. Με πρώτο και καλύτερο τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος έδωσε τις δικές του απαντήσεις μετά την κριτική που δέχτηκε στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο σέντερ των Χιτ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, κυριάρχησε στις δύο πλευρές του παρκέ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8/16 σουτ, πραγματοποιώντας μία γεμάτη εμφάνιση.

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Μάλιστα, η βραδιά είχε και ιστορικό χαρακτήρα για τον Αντεμπάγιο! Με τα ριμπάουντ που κατέβασε, ξεπέρασε τον Ουντόνις Χάσλεμ και ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ, γράφοντας το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του οργανισμού.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντάβιον Μίτσελ, ο οποίος μοίρασε 10 ασίστ, προσθέτοντας παράλληλα 10 πόντους, ενώ ο Πέλε Λάρσον αποδείχθηκε ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές ερχόμενος από τον πάγκο.

«Πάλεψαν» οι Χοκς με κορυφαίους Γουόκερ - Φλέμινγκς

Στην αντίπερα όχθη, οι Ατλάντα Χοκς αναγκάστηκαν να κυνηγούν το σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και, παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν στην τέταρτη περίοδο, δεν κατάφεραν να επιστρέψουν δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης.

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Ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ και ο Κίνγκστον Φλέμινγκς ήταν οι πρώτοι σκόρερ της Ατλάντα, με 23 πόντους έκαστος. Ο rookie γκαρντ, μάλιστα, έκλεψε τις εντυπώσεις με την παρουσία του, δείχνοντας πως μπορεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη συνέχεια.

Από την πλευρά του, ο Τζέιλεν Τζόνσον άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Παρά τη σημαντική συνεισφορά του στη δημιουργία, όμως, δεν βρήκε ρυθμό στην εκτέλεση, μένοντας στα 4/12 σουτ.

Στους 44 πόντους σταμάτησε ο σεληνιασμένος Στεφ Κάρι

Με τη νίκη απέδρασαν από τη Μινεσότα οι Γουόριορς που έριξαν στο καναβάτσο τους Τίμπεργουλβς (199-114) οι οποίοι προσπαθούν να μάθουν να... ζουν δίχως τον σταρ τους, Άντονι Έντουαρντς που θα είναι στα πιτς για δυο μήνες λόγω χειρουργείου.

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Ο Στεφ Κάρι ήταν... καυτός και έδωσε μια απίθανη μπασκετική παράσταση με 44 πόντους (6/16 τρίποντα) και 6 ασίστ. Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ «έλαμψε» με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα με 20 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Ατλάντα Χοκς - Μαϊάμι Χιτ 117-129

Ιντιάνα Πέισερς - Φιλαδέλφεια 76ερς 109-114

Ντιτρόιτ Πίστονς - Σάρλοτ Χόρνετς 97-89

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 121-111

Τορόντο Ράπτορς - Ορλάντο Μάτζικ 129-99

Μιλγουόκι Μπακς - Χιούστον Ρόκετς 100-132

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 114-119

Νιου Όρλινς Πέλικανς - Ντένβερ Νάγκετς 91-104

Σικάγο Μπουλς - Νιου Γιορκ Νικς 127-133

Γιούτα Τζαζ - Σαν Αντόνιο Σπερς 111-117

Ντάλας Μάβερικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 120-97

Λος Άντζελες Κλίπερς - Λος Άντζελες Λέικερς 87-103