«Βόμβα» στο τένις: Θετικός σε χρήση κοκαΐνης ο Νικ Κύργιος -«Τεράστιο λάθος, δεν έχω καμία δικαιολογία» - iefimerida.gr

Ο Νικ Κύργιος αποκάλυψε ότι απέτυχε σε τεστ ναρκωτικών, αφού βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης και αποσύρεται από τη δημόσια ζωή και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Ήθελα να το ακούσεις πρώτα από μένα», ανέφερε ο 31χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας και πρώην φιναλίστ του Γουίμπλεντον σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram. «Πρόσφατα απέτυχα σε τεστ ναρκωτικών στη Μαγιόρκα, αφού βγήκα θετικός σε κοκαΐνη», αποκάλυψε ο Κύργιος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «κακό παιδί» του τένις ανακοίνωσε ακόμα ότι για τις επόμενες 28 ημέρες θα απομακρυνθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, ενώ αντιμετωπίζει ένα αμφιλεγόμενο τέλος στην καριέρα του, σε ηλικία 31 ετών.

Προσωρινός αποκλεισμός από το τένις

O Κύργιος έχει τεθεί προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 4 Αυγούστου, αφού εργαστήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ (WADA) επιβεβαίωσε την παρουσία της απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας στις 17 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ο 31χρονος αποκλείστηκε προσωρινά από το άθλημα, μετά από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης, από δείγμα που ελήφθη κατά τη διάρκεια του τουρνουά ATP 250 στη Μαγιόρκα τον Ιούνιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κύργιος κατέκτησε το Αυστραλιανό Όπεν το 2022 στο διπλό με τον Θανάση Κοκκινάκη, ενώ στο μονό έφτασε στον τελικό του Γουίμπλεντον, πάλι το 2022, όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αναλυτικά η ανάρτηση - εξομολόγηση του Κύργιου

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι' αυτό».

Ζητώ συγγνώμη από τους θαυμαστές μου, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου και όλους όσοι είναι κοντά μου. Πάνω απ' όλα, ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά που με ακολουθούν. Ξέρω το παράδειγμα που θέτει αυτό και είμαι βαθιά απογοητευμένος με τον εαυτό μου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν πρόκειται να βρω δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω μια εικόνα για το πού βρισκόμουν. Τα τελευταία δύο χρόνια τραυματισμών με έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Το σώμα μου δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που περιμένει το μυαλό μου και η αποδοχή του τέλους της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμουν ποτέ.

Πάντα έλεγα ότι δεν επέλεξα εγώ το τένις - το τένις διάλεξε εμένα. Αλλά το να αφήσω πίσω μου κάτι που ήταν όλη μου η ζωή είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Κατά καιρούς ένιωθα αβοήθητος και μόνος.

Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι αυτό με αφύπνισε. Για τις επόμενες 28 ημέρες, θα απομακρυνθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, ενώ θα επικεντρωθώ στο να γίνω καλύτερος.

Θα ζητούσα από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά μου εκείνη την περίοδο και, το πιο σημαντικό, την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου.

Λυπάμαι. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται και θα γυρίσω πίσω καλύτερος.

Νικ».