Από το... φιλί που έμπλεξε τον Γκασκέ ως τον Κύργιο -Οι ιστορίες χρήσης κοκαΐνης που συγκλόνισαν το τένις! - iefimerida.gr

Ο Νικ Κύργιος δεν είναι η πρώτη ιστορία που σχετίζεται με χρήση κοκαΐνης στο τένις.

Ο Ελληνοαυστραλός τράβηξε και πάλι πάνω του τα βλέμματα για τον πλέον λάθος λόγο. «Πρόσφατα απέτυχα σε τεστ ναρκωτικών στη Μαγιόρκα, αφού βγήκα θετικός σε κοκαΐνη» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Για αυτόν τον λόγο, φυσικά, τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης, με τη WADA να επιβεβαιώνει την απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύτηκε στον Κύργιο, στις 17 Ιουλίου.

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Σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ο 31χρονος αποκλείστηκε προσωρινά από το άθλημα, μετά από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης, από δείγμα που ελήφθη κατά τη διάρκεια του τουρνουά ATP 250 στη Μαγιόρκα τον Ιούνιο.

Ωστόσο, η υπόθεση του Κύργιου δεν είναι η πρώτη που αφορά τη χρήση κοκαΐνης στο τένις.

Το φιλί που… έμπλεξε τον Ρισάρ Γκασκέ

Η ιστορία του «Cocaine Kiss» είναι μία από τις πιο περίεργες στον κόσμο του τένις. Θύμα, ο Ρισάρ Γκασκέ και δράστρια η Πάμελα.

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Μοιραία θα αναρωτηθεί κανείς πώς συνδέονται αυτές οι πληροφορίες. Σε ηλικία 23 ετών, όντας στο Νο32 του κόσμου, ο Ρισάρ Γκασκέ βρέθηκε θετικός στη βενζοϋλεκγονίνη, όπως ο Κύργιος, κατά τη διάρκεια του Masters στο Μαΐάμι το 2009.

Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε πως πήγε σε ένα πάρτι για να ακούσει έναν Γάλλο DJ και εκεί φίλησε μια γυναίκα, την Πάμελα. Έτσι εξήγησε πως βρέθηκε θετικός στην κοκαΐνη και έμεινε εκτός τουρ για 2,5 μήνες, μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει πως ήταν αρκετός χρόνος και του επέτρεψε την επιστροφή του.

Ο Γκασκέ σε αυτό το διάστημα δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο Roland Garros και το Wimbledon, αλλά επέστρεψε και έγραψε τη δική του ιστορία στο γαλλικό τένις.

Ο Έβανς έμεινε εκτός τένις για έναν χρόνο

Ακόμα πιο πρόσφατη είναι η ιστορία του Νταν Έβανς. Ο Βρετανός έμεινε εκτός τουρ για έναν ολόκληρο χρόνο, όταν βρέθηκε θετικός στην κοκαΐνη. Το θετικό του δείγμα στη Βαρκελώνη, τον Απρίλιο του 2017, τον άφησε εκτός ως τον Απρίλιο του 2018.

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Με την ποινή του να είναι μονάχα ένας χρόνος, αφού η Διεθνής Ομοσπονδία εξήγησε πως η χρήση της κοκαΐνης έγινε εκτός κορτ και δεν ενισχύει την απόδοση. Έτσι, ο Έβανς απέφυγε τα χειρότερα, που θα ήταν μια ποινή τετραετίας, ενώ τονίστηκε πως έγινε αποδεκτή η εκδοχή του σχετικά με το πώς η κοκαΐνη εισήλθε στον οργανισμό του, προσθέτοντας ότι δεν έφερε σημαντικό βαθμό υπαιτιότητας ή αμέλειας για την παράβαση.

Συγκεκριμένα, ο Έβανς ανέφερε ότι «υπόλοιπο» είχε αναμειχθεί κατά λάθος με επιτρεπόμενη φαρμακευτική αγωγή, όταν βρέθηκαν ταυτόχρονα στην τσέπη μιας τσάντας του.

Πόσο κόστισε αυτό στον Έβανς; Ο Βρετανός υποχρεώθηκε να πληρώσει 103.890 ευρώ από τα χρηματικά του έπαθλα.

Μένει πλέον να φανεί πώς θα κριθεί η υπόθεση του Κύργιου και ποια θα είναι η απολογία του και φυσικά η ποινή του. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο ίδιος θα απέχει για ένα διάστημα από τα social media, όπως ανέφερε, παραδεχόμενος το λάθος του και τις ευθύνες που του αναλογούν.