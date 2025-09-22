Νέο πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Τρεις εβδομάδες εκτός ο Φερμίν Λόπεθ - Αμφίβολος για το ματς με τον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Ο Φερμίν Λόπεθ τραυματίστηκε στον χθεσινό αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου τρεις εβδομάδες.

Όπως ανέφεραν οι Καταλανοί, ο 22χρονος μέσος αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πόδι, κάτι που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες, γεγονός που επίσης καθιστά αμφίβολη την παρουσία του και στο ματς με τον Ολυμπιακό (21/10).

Στο διάστημα αυτό, η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει στη La Liga την Οβιέδο, τη Σοσιεδάδ και τη Σεβίλη, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν, στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο Γκάβι, είναι ακόμα ένας παίκτης ο οποίος δεν θα προλάβει το ματς με τους «ερυθρόλευκους». Ο 21χρονος Ισπανός αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί γόνατό μετά τη ρήξη του εσωτερικού μηνίσκου και αύριο 23/9 θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική εξέταση, ώστε να γίνει και γνωστός ο χρόνος ανάρωσής του.