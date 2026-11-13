 Ολοι τρίβουν τα μάτια τους με το νέο mega project του Τζόκοβιτς -Επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων [εικόνες]
ΣΠΟΡ

Ολοι τρίβουν τα μάτια τους με το νέο mega project του Τζόκοβιτς -Επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων [εικόνες]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε παιχνίδι του
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε παιχνίδι του/Φωτογραφία:AP

Ένα νέο φιλόδοξο project στο Μαϊάμι φέρει την υπογραφή του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του πέρα από τα κορτ του τένις.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκινά ένα νέο μεγάλο εγχείρημα έξω από τα γήπεδα του τένις και ο επόμενος προορισμός του είναι το Μαϊάμι. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών συνεργάστηκε με τον γνωστό όμιλο Aman Group, προκειμένου να δημιουργήσουν την ATMA, ένα νέο πολυτελές brand φιλοξενίας που θα επικεντρώνεται στη μακροζωία, την υψηλού επιπέδου διατροφή και την αποκατάσταση του οργανισμού.

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