Νέο Καραϊσκάκη: Πότε μπαίνει ο Ολυμπιακός στο νέο του παλάτι -Πού θα μετακομίσει για δύο χρόνια - iefimerida.gr

Το μεγάλο όνειρο των φίλων του Ολυμπιακού γίνεται πραγματικότητα, με το νέο Καραϊσκάκη να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και οι Πειραιώτες να... μετακομίζουν μέχρι να πάρει σάρκα και οστά η ανακατασκευή.

Μία νέα εποχή ανοίγει για τον Ολυμπιακό, καθώς η Βουλή υπερψήφισε τη νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο για την ανακατασκευή του «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» βάζουν μπροστά ένα τεράστιο project ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου γηπέδου χωρητικότητας τουλάχιστον 52.000 θεατών, το οποίο φιλοδοξούν να εγκαινιάσουν το 2029.

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Θα μετακομίσει στο ΟΑΚΑ για δυο σεζόν ο Ολυμπιακός

Η 11η Νοεμβρίου αποκτά ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς η υπερψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης από τη Βουλή αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση ενός ονείρου δεκαετιών. Το νέο Καραϊσκάκη περνά από τη σφαίρα του σχεδιασμού στην επόμενη φάση, με τους Πειραιώτες να προετοιμάζονται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Το σχέδιο προβλέπει ριζική αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης, με τη χωρητικότητα να αυξάνεται από τις 33.500 στις τουλάχιστον 52.000 θέσεις. Ένα νέο ποδοσφαιρικό σπίτι, με σύγχρονες υποδομές και πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Ο Ολυμπιακός θεωρείται δεδομένο ότι θα μετακομίσει στο ΟΑΚΑ από την επόμενη σεζόν και υπολογίζεται να αγωνιστεί εκεί για δύο αγωνιστικές περιόδους 2027-28, 2028-29 μιας και από του χρόνου, ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι να μπει στο νέο του «σπίτι», στο Βοτανικό ο Παναθηναϊκός.

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Στόχος η επιστροφή στο νέο Καραϊσκάκης το 2029

Το οικονομικό μέγεθος του εγχειρήματος αποτυπώνει τη φιλοδοξία του Ολυμπιακού. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ, με την ΠΑΕ να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του έργου. Βασικός στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι η ανακατασκευή να προχωρήσει με τέτοιο ρυθμό, ώστε η ομάδα να μπορέσει να επιστρέψει στο ανανεωμένο της σπίτι το 2029.

Η αύξηση της χωρητικότητας στις 52.000 θέσεις αποτελεί μόνο ένα μέρος του σχεδιασμού, καθώς το νέο γήπεδο αναμένεται να διαθέτει αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και πρόσθετες λειτουργίες, μετατρέποντας το Καραϊσκάκη σε ένα σύγχρονο αθλητικό και εμπορικό κέντρο.

49 χρόνια στον Ολυμπιακό και δικαίωμα ονοματοδοσίας

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη που αφορά το καθεστώς διαχείρισης του γηπέδου. Με πρόσθετο άρθρο που ενσωματώθηκε στη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η παραχώρηση της χρήσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό για χρονικό διάστημα 49 ετών.

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Παράλληλα, στους «ερυθρόλευκους» παραχωρείται και το δικαίωμα ονοματοδοσίας (naming rights), μία δυνατότητα με σημαντική εμπορική διάσταση, η οποία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση του νέου γηπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά προστέθηκε κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Πώς θα αξιοποιηθούν οι νέες εγκαταστάσεις

Η νομοθετική ρύθμιση καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους βασικούς όρους δόμησης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις των νέων εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,75, ενώ το ποσοστό κάλυψης μπορεί να φτάσει το 60%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χρήσεων. Το 65% της συνολικής δόμησης θα αφορά αποκλειστικά αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο 35% θα διατεθεί κυρίως για εμπορικές και συμπληρωματικές λειτουργίες.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Χώροι εστίασης και αναψυχής.

Καταστήματα αθλητικών ειδών.

Γραφεία και επαγγελματικοί χώροι.

Εγκαταστάσεις αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών.

Χώροι πολιτιστικού χαρακτήρα.



Τα βασικά στοιχεία του νέου Καραϊσκάκης στον Πειραιά

-Θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα, με χωρητικότητα πάνω από 53,000.

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-Το νέο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναβαθμίζει τον Πειραιά και με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις θα διευκολυνθεί η πρόσβαση και η αποχώρηση των φιλάθλων.

-Χιλιάδες θέσεις parking και παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν το έργο!

-Media Center 2000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων.

-Ειδικοί χώροι εργασίας 1000 τμ.

-Πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός των χώρων του γηπέδου σε 4 επίπεδα με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες και 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου.

-Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα.

-Νέα βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.

-5.000 τμ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης.

-Πάνω από 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων.

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-Πάνω από 5.000 τμ premium hospitality χώροι.

-10.000 τμ γιγαντοοθόνες LED που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη.

-Στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία καθιστούν το έργο ως κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως.