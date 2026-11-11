Εγκρίθηκε από τη Βουλή η ρύθμιση για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» -Τι περιλαμβάνει η ριζική ανακατασκευή - iefimerida.gr

Εγκρίθηκε από τη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή του

«Γ. Καραϊσκάκης», που είχε ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η χωρητικότητα του γηπέδου προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από τις σημερινές 33.500 θέσεις στις 52.000 μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το κόστος της εκτεταμένης ανακατασκευής του φαληρικού σταδίου θα καλυφθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την υπό όρους παραχώρηση της χρήσης, της διοίκησης και της διαχείρισης του γηπέδου για χρονικό διάστημα 49 ετών.

Εξασφάλιση περιβαλλοντικών εγκρίσεων και οικοδομικών αδειών

Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αποτελεί η εξασφάλιση των απαραίτητων περιβαλλοντικών εγκρίσεων και οικοδομικών αδειών. Όσον αφορά τους πολεοδομικούς όρους, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης καθορίζεται στο 0,75, ενώ το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται στο 60%.

Η ρύθμιση καθορίζει επίσης τον τρόπο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων, προβλέποντας ότι το 65% της επιτρεπόμενης δόμησης θα προορίζεται αποκλειστικά για αθλητικές δραστηριότητες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπόλοιπο 35% θα διατεθεί κυρίως για εμπορικές χρήσεις, όπως καταστήματα αθλητικών ειδών, χώρους εστίασης και αναψυχής, γραφεία, εγκαταστάσεις αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας, με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τους 53.000 θεατές.

Η δημιουργία του νέου σταδίου αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση του Πειραιά, ενώ οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της προσέλευσης και της αποχώρησης των φιλάθλων.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η δημιουργία 1.800 θέσεων στάθμευσης, καθώς και η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ομαλότερη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν την περιοχή.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή Media Center συνολικής επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα διαθέτει αμφιθέατρο 320 θέσεων, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους εργασίας έκτασης 1.000 τ.μ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετακίνηση των θεατών στο εσωτερικό του σταδίου. Το νέο σύστημα κυκλοφορίας θα αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα και θα περιλαμβάνει 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες, 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης.

Το αναβαθμισμένο γήπεδο θα εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα, με το συνολικό ύψος του να υπερβαίνει τα 52 μέτρα. Στις νέες υποδομές συγκαταλέγεται και μια βιοκλιματική οροφή επιφάνειας 30.000 τετραγωνικών μέτρων.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα διαμορφωθούν 5.000 τ.μ. χώρων εστίασης, καφέ και κιόσκων, ενώ το έργο προβλέπει επίσης περισσότερες από 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών μεγεθών και πάνω από 5.000 τ.μ. χώρων premium hospitality.

Τεχνολογικός εξοπλισμός

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σταδίου, με την εγκατάσταση γιγαντοοθονών LED συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. Σύμφωνα με το σχέδιο, η συγκεκριμένη κατασκευή θα αποτελεί τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη στην Ευρώπη για την προβολή ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται στέγαστρο, υποδομές για τηλεοπτικά δίκτυα, σύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμού, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δύο control rooms με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο την ανάδειξη του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα από τα πλέον τεχνολογικά εξελιγμένα στάδια διεθνώς.