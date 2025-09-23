 Αυτή είναι η νέα σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά -Πού εμφανίστηκαν - iefimerida.gr
Αυτή είναι η νέα σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά -Πού εμφανίστηκαν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον Εθνικό Κήπο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον Εθνικό Κήπο, με τη νέα σύντροφό του
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Αθήνα παρέα με την νέα του σύντροφο, με την οποία το πρωί της Δευτέρας επισκέφθηκαν το κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι επισκέφθηκε τον όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, με τον Έλληνα τενίστα να φωτογραφίζεται στο μπαλκόνι του ΟΑΑ μπροστά από τον ναό του Ολυμπίου Διός.

