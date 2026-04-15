Νέα ήττα για τον Στέφανο Τσιτσιπά -Έχασε σε ματς... δύο δόσεων από τον Ούγγρο Μαροζάν - iefimerida.gr

Πρόωρα αποχαιρέτησε το τουρνουά της κατηγορίας ATP 500 που διεξάγεται στο Μόναχο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ηττήθηκε από τον Φαμπιάν Μαροζάν με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 6-4).

Ο αγώνας είχε διακοπεί την Τρίτη λόγω σκότους, με τους δύο τενίστες να είναι ισόπαλοι στα σετ (1-1) και στα game (2-2), με τον Ούγγρο να επικρατεί στις λεπτομέρειες.

Ο Τσιτσιπάς πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα από τον Μαροζάν

Μαροζάν και Τσιτσιπάς κράτησαν το σερβίς τους στο τρίτο σετ, με αποτέλεσμα ο Ούγγρος να προηγηθεί 5-4 και να φτάσει «μια ανάσα» από τη νίκη.

Στο 10ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για να μείνει… ζωντανός στον αγώνα και «έσβησε» δύο match point του Μαροζάν.

Όμως, ο Ούγγρος αξιοποίησε την τρίτη ευκαιρία για match point που του παρουσιάστηκε, πανηγύρισε τη νίκη με 3-6, 7-6(5), 6-4, ύστερα από αγώνα που κράτησε περίπου 2,5 ώρες, και προκρίθηκε στους «16» του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ.

Έρχεται μεγάλη πτώση για τον Τσιτσιπά μετά τον νέο αποκλεισμό

Τα νέα δεν είναι καλά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς με δύο συνεχείς ήττες στο αγαπημένο του χώμα αναμένεται να χάσει περισσότερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Ειδικότερα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα χάσει την 67η θέση, όπου βρίσκεται τώρα, και αναμένεται να βρεθεί κοντά στο No80.

Στο live ranking ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο No79 και περιμένει να δει τι θα κάνουν οι υπόλοιποι παίκτες, προκειμένου να μάθει την ερχόμενη Δευτέρα το μέγεθος της πτώσης του, η οποία θα τον φέρει στη χειρότερη θέση μετά τον Φεβρουάριο του 2018.