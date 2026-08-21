Νέα «βόμβα» στη δίκη του Μαραντόνα: Βρήκαν εξετάσεις του πατέρα του στον ιατρικό του φάκελο -Βαριές καταγγελίες κατά εταιρείας - iefimerida.gr



Νέα δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν τα μέχρι τώρα δεδομένα στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σαν Ισίδρο της Αργεντινής.

Μια σημαντική αποκάλυψη προκάλεσε νέα αναστάτωση στην υπόθεση του Ντιέγκο Μαραντόνα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η οποία έχει ως στόχο να ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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Οκτώ μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο». Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι κινδυνεύουν με ποινές κάθειρξης από 8 έως 25 χρόνια.

Λάθος εξετάσεις στον ιατρικό φάκελο του Μαραντόνα

Όπως αποκάλυψε ο Νικολάς Ντ' Αλμπόρα, δικηγόρος της Νάνσι Φορλίνι, η οποία ήταν συντονίστρια της κατ’ οίκον φροντίδας του Μαραντόνα, ορισμένες από τις ιατρικές εξετάσεις που είχαν συμπεριληφθεί και αξιοποιηθεί στην υπόθεση δεν αφορούσαν τον Ντιέγκο, αλλά τον πατέρα του.

Το λάθος προέκυψε επειδή οι δύο άνδρες είχαν το ίδιο ονοματεπώνυμο. Ο δικηγόρος της Φορλίνι εντόπισε την ασυμφωνία κατά την προετοιμασία της αντεξέτασης και ενημέρωσε άμεσα το δικαστήριο.

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Πλέον, τα συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να επανεξεταστούν, ενώ δεν αποκλείεται να κριθούν άκυρα και να απομακρυνθούν από το αποδεικτικό υλικό της δίκης.

«Υπήρξε ένα ακούσιο λάθος από τη Swiss Medical»

Ο Ντ' Αλμπόρα παραδέχθηκε πως ο ίδιος είχε παραπέμψει τα συγκεκριμένα στοιχεία στο δικαστήριο χωρίς να τα ελέγξει προηγουμένως, ενώ εξήγησε με λεπτομέρειες πώς αποκαλύφθηκε το λάθος:

«Υπήρξε ένα ακούσιο λάθος από το εργαστήριο της Swiss Medical και το αντιληφθήκαμε όταν προετοιμάζαμε την αντεξέταση, επειδή υπήρχαν τιμές που δεν αντιστοιχούσαν σε νοσηλεία. Εκεί είδαμε το ίδιο όνομα, αλλά ο αριθμός μέλους και ο αριθμός του ιατρικού φακέλου δεν αντιστοιχούσαν».

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Η συγκεκριμένη παρατήρηση έφερε στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία μέρους του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στη δικαστική διαδικασία.

Έρευνα σε Swiss Medical και κλινικές

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει προσωρινή αναστάτωση στη δίκη, καθώς η συγκεκριμένη ιατρική έκθεση θεωρείται ένα από τα σημαντικά στοιχεία του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρώσει η εισαγγελία του Σαν Ισίδρο.

Για τον λόγο αυτό, διατάχθηκε έρευνα στα διοικητικά γραφεία της Swiss Medical, καθώς και σε δύο κλινικές στις οποίες είχε νοσηλευτεί ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Στόχος είναι να εντοπιστεί ο πραγματικός ιατρικός φάκελος του Αργεντινού θρύλου και να διασταυρωθούν εκ νέου τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στην υπόθεση.

Η εισαγγελία κατηγορεί τη Swiss για «εξαπάτηση»

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της εισαγγελίας, η οποία έστρεψε τα πυρά της προς τη Swiss Medical. Ο εισαγγελέας κατηγόρησε τη συγκεκριμένη εταιρεία για «εξαπάτηση με απώτερο σκοπό να εκτροχιάσει τη δίκη», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση γύρω από μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

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Η έρευνα αναμένεται πλέον να δείξει αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο διοικητικό λάθος ή αν το συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την εξέλιξη της δίκης και την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου.