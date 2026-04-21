NBA: Μινεσότα και Ατλάντα έβαλαν... φωτιά στα playoffs με σπουδαία διπλά [βίντεο] - iefimerida.gr

Ηχηρά διπλά για Τίμπεργουλβς και Χοκς, υπερασπίστηκαν την έδρα τους και έκαναν το 2-0 οι Καβαλίερς στις αναμετρήσεις για τα playoffs του NBA.

Συναρπαστικές ήταν οι σημερινές αναμετρήσεις στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ με τους Τίμπεργουλβς να επικρατούν των Νάγκετς με 119-114, ενώ οι Χοκς με σπουδαία τελευταία περίοδο «άλωσαν» την Νέα Υόρκη κερδίζοντας με 107-106 τους Νικς. Οι Καβαλίερς δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Ράπτορς αφού κέρδισαν με 115-105.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Νάγκετς και ισοφάρισαν τη σειρά

Η Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν την «ζημιά» στους Ντένβερ Νάγκετς και επικράτησαν με 119-114 με τον Άντονι Έντουαρντς να βρίσκεται σε μεγάλη μέρα (30 πόντοι και 10 ριμπάουντ), ενώ καθοριστικός στην έκβαση της αναμέτρησης ήταν ο Ντόντε Ντιβιντσέντζο που πέτυχε μεγάλα σουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς δεν κατάφερε να «πιάσει» μεγάλα στάνταρ απόδοσης παρότι ο Σέρβος αστέρας πραγματοποίησε double - double ( 24 πόντοι και 15 ριμπάουντ). Το Ντένβερ πλέον καλείται να κάνει μπρέικ στην έδρα της Μινεσότα για να φέρει ξανά τη σειρά στα μέτρα της.

Οι Χοκς κάνανε το διπλό στη Νέα Υόρκη διά χειρός ΜακΚόλουμ

Αλλαγή δεδομένων στη σειρά μεταξύ Χοκς και Νικς μετά το ηχηρό διπλό της Ατλάντα (107-106) με πρωταγωνιστή τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ. Ο 34χρονος γκάρντ όρισε το αποτέλεσμα με 32 πόντους, ενώ απίθανη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κουμίνγκα που πρόσθεσε ακόμη 19 στον λογαριασμό των νικητών. Η καλή εμφάνιση του Μπράνσον με 29 πόντους και 7 ασίστ δεν ήταν αρκετή για τους Νικς που καλούνται να ανατρέψουν την κατάσταση με τη σειρά να μεταφέρεται στην Ατλάντα.

Οι Καβαλίερς έφτασαν εύκολα στο 2-0 κόντρα στους Ράπτορς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν άφησαν περιθώρια ελπίδας στους Τορόντο Ράπτορς και επικράτησαν με 115-105 με τους Ντόνοβαν Μίτσελ και Τζέιμς Χάρντεν να «κουβαλάνε» την επίθεση του Κλίβελαντ με 30 και 28 πόντους αντίστοιχα. Η επιθετική πολυφωνία και η ανάδειξη διαφορετικών πρωταγωνιστών δεν άφησε το περιθώριο στην ομάδα του Καναδά να διεκδικήσει την νίκη. Ο Σκότι Μπάρνς ήταν ο μόνος που «διασώθηκε» για την το Τορόντο που δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό και την ενέργεια των «Καβς».