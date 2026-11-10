ΝΒΑ: Σπουδαία νίκη των Μάβερικς με μυθική ανατροπή στο τέλος -Συνεχίζει να μαγεύει ο Ουεμπανιαμά [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πήραν οι Ντάλας Μάβερικς επί των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 125-122. Ακόμη μία μαγική εμφάνιση από τον Ουεμπανιαμά στην 8η σερί νίκη των Σπερς.

Πολύ σκληροί για να... χάσουν οι Ντάλας Μάβερικς! Η ομάδα της Δύσης βρέθηκε να είναι πίσω στο σκορ για αρκετούς πόντους, όμως, με τους Κούπερ Φλαγκ και τον Κάιρι Ίρβινγκ που από κοινού σημείωσαν 26 πόντους στην τελευταία περίοδο εν τέλει επικράτησαν με 125-122, δείχνοντας ότι κανείς δεν πρέπει ποτέ να τους ξεγράφει.

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Ωστόσο, τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν... ακατάλληλα για καρδιακούς και το φινάλε άκρως δραματικό, καθώς οι Ντάλας Μάβερικς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς, παρά τις δύο χαμένες βολές του Πι Τζέι Ουάσινγκτον στα τέσσερα δευτερόλεπτα, χάρη σε ένα καθοριστικό κλέψιμο του Κάλεμπ Μάρτιν στην τελευταία επίθεση.



Για τους ηττημένους, ο Πασκάλ Σιάκαμ πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση στο πρώτο μέρος σημειώνοντας 26 από τους συνολικά 29 πόντους του, αλλά σίγησε στο δεύτερο ημίχρονο. Παράλληλα, οι 18 πόντοι του Άαρον Νέσμιθ με δύο κρίσιμα σουτ στο τέλος δεν αρκούσαν για να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Με αυτή την επιτυχία το Ντάλας βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-4, ενώ η Ιντιάνα υποχώρησε στο 3-8.

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Βικτόρ Ουεμπανιαμά: Σημαίνει one man show στο NBA

Ο Βικτόρ Γουεμπανιάμα παρέδωσε άλλη μια μυθική παράσταση, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε άνετη επικράτηση με 122-96 επί των Φοίνιξ Σανς. Ο Γάλλος σταρ άγγιξε το triple-double σε μόλις 25 λεπτά, μετρώντας 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 μπλοκ με το εντυπωσιακό 15/19 στα σουτ.

Οι Σπερς έφτασαν τις οκτώ σερί νίκες, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους χάρη σε ένα επιμέρους 21-2 στο πρώτο μέρος για το 61-46. Στην τρίτη περίοδο, ο Ντίλαν Χάρπερ σημείωσε 14 από τους 17 πόντους του, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +25 (93-68).

Ο ΝτεΆαρον Φοξ συνεισέφερε 15 πόντους για τους νικητές, οι οποίοι κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στα ριμπάουντ (55-35). Στον αντίποδα, οι Σανς κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας (39.3%), με μοναδική όαση τον Ντέβιν Μπούκερ που σταμάτησε στους 32 πόντους.



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Οι αγώνες από τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11)



Λος Άντζελες Λέικερς - Ατλάντα Χοκς 124-114

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σάρλοτ Χόρνετς 112-124

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ντιτρόιτ Πίστονς 111-122

Μέμφις Γκρίζλις - Τορόντο Ράπτορς 118-102

Ιντιάνα Πέισερς - Ντάλας Μάβερικς 122-125

Ντένβερ Νάγκετς - Χιούστον Ρόκετς 100-110

Σαν Αντόνιο Σπερς - Φοίνιξ Σανς 122-96

Νιού Όρλεανς Πέλικανς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 87-138