NBA playoffs: Ισοφάρισαν με ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος οι Πίστονς -Πάρτι των Θάντερ επί των Σανς [βίντεο] - iefimerida.gr

Πίστονς και Θάντερ υπερασπίστηκαν τις έδρες τους στα Game 2 των σειρών τους, στα playoffs του NBA.

Από διαφορετικές αφετηρίες, βέβαια, μιας και οι Πίστονς χρειαζόταν τη νίκη αυτήν, μετά το break που δέχτηκαν στο πρώτο ματς από τους Μάτζικ.

Η παρέα του Κέιντ Κάνινγχαμ έκανε ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη την αστοχία των φιλοξενούμενων για να επικρατήσει με 98-83. Ο σταρ των Πίστονς έκλεισε το ματς με 27 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του να ισοφαρίσει σε 1-1 τη σειρά, που μεταφέρεται στο Ορλάντο.

Από πλευράς των ηττημένων, ο Πάολο Μπανκέρο σκόραρε 18 πόντους με 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιλεν Σαγκς προσέθεσε 19 πόντους. Με τους Μάτζικ να μετρούν το απογοητευτικό 8/32 από την περίμετρο και τις δύο ομάδες να μεταφέρονται στο Ορλάντο, όπου σε δύο ημέρες οι Πίστονς θα θέλουν να πάρουν πίσω το break.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-21, 46-46, 84-62, 98-83

Οι Θάντερ δε σταματάνε, έκαναν το 2-0 με τους Σανς και θέλουν να φτάσουν ως το repeat στο NBA

Απόλυτοι κυρίαρχοι στη σειρά μοιάζουν οι Θάντερ, που επικράτησαν για δεύτερη φορά των Σανς με 120-107 και πηγαίνουν στο Φοίνιξ με το 2-0 στις βαλίτσες τους. Με μπροστάρη, ποιον άλλον, τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ.

Ο Καναδός σούπερ σταρ μέτρησε 37 πόντους και 9 τελικές πάσες, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη. Παρά τις τεχνικές ποινές που δέχτηκαν οι Ντορτ και Μπρουκς στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο ρυθμός των Θάντερ δε χάλασε.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται με 100-77 στο φινάλε της τρίτης περιόδου και άπαντες αντιλήφθηκαν πως η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Το μόνο που κατάφεραν οι Σανς ήταν να περιορίσουν τη διαφορά, με τη σειρά να μεταφέρεται στο Φοίνιξ και τους Θάντερ να μοιάζουν έτοιμοι να την τελειώσουν.

Πέραν του Σέι Γκίλτζιους, για τους Σανς σκόραραν από 19 πόντους οι Τζέιλεν Γουίλιαμς και Τσετ Χόλμγκρεν. Από την πλευρά των ηττημένων στους 30 σταμάτησε ο Ντίλον Μπρουκς.



Τα δωδεκάλεπτα: 30-29, 65-57, 100-77, 120-107