ΝΒΑ: Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ από εργαζόμενος σε αποθήκη, φαβορί για «Rookie of the Year» -Ο φύλακας άγγελός του και η μάχη του [βίντεο] - iefimerida.gr

Το κολεγιακό όνειρο, τα παρκέ του NBA και το εκρηκτικό ξεκίνημα του Γιάξελ Λέντεμποργκ με φύλακα άγγελο τη μητέρα του που δίνει τη δική της σκληρή μάχη.

«Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ είναι ο πιο διασκεδαστικός πρωτοεμφανιζόμενος (rookie) στο NBA», έγραψε γι’ αυτόν ο Guardian. «Παράτησε το μπάσκετ για να εργαστεί σε μια αποθήκη. Τώρα είναι το νεότερο αστέρι του NBA», αποκάλυψε η Wall Street Journal.

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«Ο πρωτοεμφανιζόμενος των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Γιάξελ Λέντεμποργκ, έκανε έκπληξη στη μητέρα του με ένα νέο σπίτι», ανέφεραν οι New York Times (The Athletic). Προφανώς κάτι κάνει καλά αυτός ο τύπος για να ασχολούνται μαζί του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Αυτό το κάτι μαρτυρούν οι αριθμοί.

Τα κατορθώματα του Γιάξελ Λέντεμποργκ στο NBA

Κατά μέσο όρο έχει 21,4 πόντους, 7,2 ριμπάουντ, 4,0 ασίστ σε 31,9 λεπτά συμμετοχής. Έχει ένα ρεκόρ καριέρας που σημείωσε στις 2 Νοεμβρίου 2026 όταν πέτυχε 37 πόντους με 6/11 τρίποντα (μαζί με 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ), οδηγώντας τους Ουόριορς στη νίκη με 124–112 επί των Λος Άντζελες Κλίπερς παρά τις απουσίες των Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν.

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Έχει και μια απίθανη εμφάνιση στις 27 Οκτωβρίου 2026 όταν πέτυχε 31 πόντους μάζεψε 12 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ στη νίκη με 134–114 επί των Ντένβερ Νάγκετς. Βάλτε στη σούμα και την απόλυτη ευστοχία από το τρίποντο που επέδειξε στον πιο πρόσφατο αγώνα απέναντι στους Πέλικανς (10/11/ 2026), στον οποίο πέτυχε 23 πόντους με 8/10 σουτ και 4/4 τρίποντα σε μόλις 27 λεπτά, στη νίκη των Οόριορς με 138–87.

Σαν κερασάκι στην τούρτα ήρθε το κοινωνικό αποτύπωμα με την κίνησή του να αγοράσει σπίτι στη μητέρα του, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο, κερδίζοντας τα εγκωμιαστικά σχόλια του προπονητή του, Στιβ Κερ.

Υποψήφιος για το βραβείο του Rookie of the Year

Αυτοί εν ολίγοις είναι οι λόγοι για τους οποίους ο κόσμος του ΝΒΑ ασχολείται με τον 24χρονο των 206 εκατοστών, ο οποίος που επιλέχθηκε στο Νο. 11 του πρώτου γύρου στο NBA Draft 2026 από τους Ουόριορς, προερχόμενος από την κατάκτηση πρωταθλήματος NCAA με το κολέγιο του Μίτσιγκαν. Αυτός που τον tον Ιούλιο του 2026 υπέγραψε τετραετές rookie συμβόλαιο συνολικής αξίας 28,1 εκατομμυρίων δολαρίων (12,5 εκατ. εγγυημένα) έχει καθιερωθεί με το καλημέρα ως βασικός φόργουορντ και αποτελεί έναν από τους επικρατέστερους για το βραβείο του Rookie of the Year.

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Μπορεί τα κατορθώματά του στο παρκέ να στρέφουν επάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας όμως η ιστορία τους από τα παιδιά του χρόνια έως σήμερα έχει τη δική της μαγεία. H πορεία του στον χώρο του αθλητισμού δεν είναι απλώς μια τυπική ιστορία αθλητικής επιτυχίας. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο ανατροπές, οικογενειακές θυσίες, βαθιές απώλειες και μια ασύγκριτη μητρική αγάπη που κατάφερε να αλλάξει την πορεία μιας ζωής τη στιγμή ακριβώς που κινδύνευε να χαθεί.

Γιος αθλητών, του άρεσε το μπέιζμπολ και λάτρευε τον παππού του

Γεννημένος στις 30 Σεπτεμβρίου 2002, στο Πουέρτο Ρίκο, προέρχεται από οικογένεια με έντονο αθλητικό DNA. Οι γονείς του, η Γισέλ Ραπόσο και ο Οκαρί Λέντεμποργκ, διέθεταν μεγάλη εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, έχοντας αγωνιστεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων και διοργανώσεων (με καταγωγή από τη Δομινικανούς Δημοκρατία), με τη μητέρα του να διακρίνεται στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, και τον πατέρα του να αγωνίζεται επαγγελματικά στο μπάσκετ.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από σημαντικές μετακινήσεις, μετακομίζοντας από μικρή ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά στο Οχάιο και αργότερα στο Νιου Τζέρσεϊ αλλά και από συναισθηματικές δυσκολίες. Καθοριστική μορφή στην παιδική του ηλικία ήταν ο παππούς του, τον οποίο ο Γιάξελ θεωρούσε σαν δεύτερο πατέρα του. Αυτός τον μύησε στο μπέιζμπολ που ήταν αρχικά το αγαπημένο του άθλημα. Όσο μεγάλωνε, το μπάσκετ άρχισε να μπαίνει στα όνειρά του. Η ξαφνική απώλεια του παππού του, όταν ο Γιάξελ ήταν μόλις επτά ετών, του κόστισε βαθιά και αποτέλεσε την αρχή μιας περιόδου εσωτερικής σύγκρουσης και αποπροσανατολισμού.

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Βλέποντας το όνειρό του για το μπάσκετ να απομακρύνεται

Σε συνδυασμό με τις εντάσεις που υπήρχαν στο οικογενειακό περιβάλλον και τις δυσκολίες στη σχέση με τον πατέρα του, ο νεαρός Γιάξελ άρχισε να χάνει τον δρόμο του, παραμελώντας τις σχολικές του επιδόσεις και ως συνέπεια αυτού να βλέπει το όνειρό του για το μπάσκετ να απομακρύνεται.

Μετά το λύκειο, η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο. Χωρίς σαφές σχέδιο για το μέλλον του, εργάστηκε σε μια αποθήκη μαζί με την μητέρα του όπου κατάλαβε τι σημαίνει σκληρή δουλειά. Η Γισέλ Ραπόσο δούλευε 12ωρες βάρδιες, τα Σαββατοκύριακα εργαζόταν ως οδηγός για την Uber και καθάριζε εκκλησίες. Αυτή ήταν που λειτούργησε ξανά ως ο «φύλακας άγγελός» του.

Το άδειο δωμάτιο και η κρυφή δοκιμή σε δοκιμαστικό camp

Βλέποντας τον γιο της να παραιτείται από τα όνειρά του, ανέλαβε δράση. Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της ζωής τους, η αντίδραση και η αφοσίωσή της τον έκαναν να συνειδητοποιήσει την πορεία που ακολουθούσε. Μια μέρα του άδειασε το δωμάτιο, πετώντας τηλεοράσεις και βιντεοπαιχνίδια λέγοντας του «ως εδώ».

Με τη δική της αδιάκοπη στήριξη, ο Γιάξελ ανασυντάχθηκε, βελτίωσε τις σχολικές του επιδόσεις και επέστρεψε δυναμικά στα παρκέ κερδίζοντας μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του κολεγιακού μπάσκετ, η οποία τελικά τον οδήγησε στο NBA. Προτού ξεκινήσει την κολεγιακή του καριέρα, η μητέρα του τον δήλωσε κρυφά σε ένα δοκιμαστικό camp (showcase).

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Το βίντεο και η δύσκολη πάχη της μητέρας του

Οι προπονητές του Arizona Western College είδαν ένα πολύ σύντομο βίντεο από εκείνη την εμφάνιση. Εντυπωσιάστηκαν αμέσως και του έδωσαν την τελευταία διαθέσιμη υποτροφία τους.

Η στενή σχέση μητέρας και γιου δοκιμάστηκε εκ νέου όταν η Γισέλ Ραπόσο διαγνώστηκε με καρκίνο. Παρά τις δύσκολες χημειοθεραπείες και τις δοκιμασίες, εκείνη συνέχισε να αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνον. Από την σκληρή καθημερινότητα στις αποθήκες μέχρι τα μεγάλα παρκέ του NCAA και τις κορυφαίες διακρίσεις, ο Γισέλ Ραπόσο δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε.

Κάθε του βήμα αποτελεί έναν φόρο τιμής στις θυσίες της μητέρας του. Πριν από λίγες ημέρες αγόρασε ένα σπίτι χρησιμοποιώντας τον πρώτο του μισθό από το NBA. Όχι δικό του, αλλά δώρο για την μητέρα του.