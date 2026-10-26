ΝΒΑ: Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Τζέιλεν Γουίλιαμς και ο μυθικός Λούκα Ντόντσιτς [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο κόσμος του NBA σοκαρίστηκε με τον τραυματισμό του Τζέιλεν Γουίλιαμς και θαύμασε τον Λούκα Ντόντσιτς που έκανε πράματα και θάματα για τους Λέικερς.

Οι Θάντερ χάνουν τον Τζέιλεν Γουίλιαμς λόγω σοβαρού τραυματισμού στο κάτω μέρος του ποδιού, στα τελευταία λεπτά της νίκης επί των Κλίπερς. Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς της Οκλαχόμα Σίτι αποχώρησε από το παρκέ με φορείο, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κάτω μέρος του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια μιας φάσης όπου δέχθηκε φάουλ, μια στιγμή που φάνηκε να σοκάρει τους υπόλοιπους παίκτες.

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Ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια μιας διείσδυσης, 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Ο παίκτης έπεσε στο παρκέ κάτω από το καλάθι, στην πλευρά της επίθεσης των Θάντερ, και το ιατρικό επιτελείο έσπευσε αμέσως να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο αστράγαλος του Γουίλιαμς καλύφθηκε με πετσέτες, ενώ παίκτες και από τις δύο ομάδες αντέδρασαν με εμφανή αναστάτωση μόλις έφτασε το φορείο. Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου πέντε λεπτά, με τους Θάντερ να φτάνουν τελικά στη νίκη με 108-101.

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«Απλά νιώθω άσχημα γι' αυτόν», δήλωσε δακρυσμένος ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

«Απλά νιώθω άσχημα γι' αυτόν», δήλωσε ο γκαρντ των Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, σε τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον αγώνα, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πω».

Οι Θάντερ δεν προχώρησαν σε άμεση διάγνωση, αν και ήταν σαφές ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός, καθώς το φορείο ζητήθηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της φάσης. Ο προπονητής της Οκλαχόμα Σίτι, Μαρκ Ντάιγκνολτ, ανέφερε ότι η ομάδα θα ενημερωθεί το πρωί της Δευτέρας για την κατάσταση του Γουίλιαμς. «Δεν είμαστε καθόλου καλά», δήλωσε ο Ντάιγκνολτ.

Ο Γουίλιαμς, καθισμένος πάνω στο φορείο, χαιρέτησε τους φιλάθλους που τον επευφημούσαν, υψώνοντας τους αντίχειρές του και στα δύο χέρια, καθώς αποχωρούσε από το γήπεδο.

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«Ολόκληρη η πόλη μας θα έχει τον "JDub" στις σκέψεις και τις προσευχές της, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και να ακολουθήσει τον δρόμο της αποθεραπείας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος της Οκλαχόμα Σίτι, Ντέιβιντ Χολτ, μετά το τέλος του αγώνα.

Η παράσταση του Λούκα Ντόντσιτς για τους Λος Άντζελες Λέικερς

Στο μεταξύ με έναν ανεπανάληπτο Λούκα Ντόντσιτς, οι Λος Άντζελες Λέικερς πέτυχαν σημαντική εκτός έδρας νίκη στη Γιούτα, επικρατώντας των Τζαζ με 132-123. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα εντυπωσιακό διπλό.

Ο ηγέτης των Λέικερς σταμάτησε στους 52 πόντους (9/12 δίποντα, 8/18 τρίποντα), μοίρασε 10 ασίστ και κατέβασε 8 ριμπάουντ, φτάνοντας μια ανάσα από το τριπλ-νταμπλ.

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Άξιος συμπαραστάτης ο Όστιν Ριβς στάθηκε εξαιρετικά στο πλευρό του Ντόντσιτς, προσθέτοντας 29 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (4/5 τρίποντα) και 4 ασίστ.

Για τους Γιούτα Τζαζ, ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 28 πόντους και ο Κεγιόντε Τζορτζ άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.

Tα αποτελέσματα των αγώνων στο NBA