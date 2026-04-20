NBA: Γουεμπανιάμα από άλλον πλανήτη «γκρέμισε» ιστορικό ρεκόρ του Τιμ Ντάνκαν - iefimerida.gr

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σπάει τα κοντέρ στο NBA γκρεμίζοντας ιστορικό ρεκόρ του Τιμ Ντάνκαν στην πρεμιέρα των Σπερς στα playoffs.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επέβαλλαν το ρυθμό τους απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και πήραν τη νίκη με 111-98 στον πρώτο αγώνα των playoffs του NBA με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποίει εξαιρετική εμφάνιση σημειώνοντας 35 πόντους και 5 ριμπάουντ (13/21 σουτ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κατέρριψε το ρεκόρ του Τιμ Ντάνκαν

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατάφερε και οδήγησε τους Σπερς στην νίκη και το 1-0 κόντρα στους Μπλέιζερς με τον 22χρονο Γάλλο σταρ να πετυχαίνει ένα ιστορικό ρεκόρ μετά την κυριαρχική του εμφάνιση. Συγκεκριμένα ο ηγέτης του Σαν Αντόνιο όχι μόνο κατέρριψε το ρεκόρ των Σπερς που είχε σημειώσει ο Τιμ Ντάνκαν το 1998 για τους περισσότερους πόντους σε ντεμπούτο playoffs, αλλά έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 35 πόντους, ευστοχώντας σε πέντε εύστοχα τρίποντα σε τέτοιο παιχνίδι.







Οι Μάτζικ κέρδισαν με πρωταγωνιστή Μπανκέρο τους Πίστονς

Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε ο αγώνας μεταξύ των Πίστονς και των Μάτζικ, αφού η ομάδα του Ορλάντο κατάφερε να κυριαρχήσει στο παρκέ με τον Πάολο Μπανκέρο (23 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και τον Φράντς Βάγκνερ (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) να οδηγούν την ομάδα τους στη νίκη και το μπρέικ απέναντι στους αγνώριστους Πίστονς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα από το Ντιτρόιτ είχε σε καλή μέρα μόνο τον σούπερ σταρ της Κέιντ Κάνινγκχαμ που τελείωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ωστόσο η συνεισφορά του υπόλοιπου ρόστερ δεν ήταν αρκετή. Το σύνολο του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ είδε μόνο δύο παίκτες του να σκοράρουν διψήφιο αριθμό πόντων (Κέιντ Κάνινγκχαμ και Τομπάιας Χάρις) με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να αντιμετωπίσει την ενέργεια και την αποτελεσματικότητα των Μάτζικ.