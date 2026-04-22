NBA: Με μπροστάρη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς διπλασίασαν τις νίκες τους -Έκαναν την έκπληξη οι Σίξερς στη Βοστώνη [βίντεο] - iefimerida.gr

Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στα playoffs του NBA, με τους «μισούς» Λέικερς να επικρατούν ξανά των Χιούστον Ρόκετς, την ώρα που Μπλέιζερς και Σίξερς πέτυχαν μεγάλα διπλά σε Σαν Αντόνιο και Βοστώνη για να ισοφαρίσουν τις σειρές.

Τι κι αν οι Λέικερς αγωνίζονται χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ρίβς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να βρίσκεται πάλι σε εξαιρετική βραδιά, επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ με 101-94 και έκαναν το 2-0 στη σειρά.

NBA: Με ηγέτη ΛεΜπρόν οι Λέικερς, ισοφάρισαν οι Σίξερς

Ο «βασιλιάς» πέτυχε 28 πόντους, ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε και 8 ασίστ, ενώ, στην επιστροφή του με τους Χιούστον Ρόκετς, ο Ντουράντ πέτυχε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Επόμενο παιχνίδι της σειράς το Σάββατο στο Χιούστον.

Στη Βοστώνη, οι Σίξερς, παρά την απουσία του Τζοέλ Εμπίντ, έβγαλαν ψυχή και έκαναν το μπρέικ (97-111), φέρνοντας στα ίσα τη σειρά (1-1). Πρωταγωνιστής της επικράτησης αυτής ήταν ο rookie Βι Τζέι Ετζκομπ, που πέτυχε 30 πόντους, με τον Ταϊρίς Μάξι να ακολουθεί με 29. Για τους Σέλτικς σε πολύ καλή μέρα ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν, σκοράροντας 36 πόντους.

Οι Μπλέιζερς έφεραν τη σειρά στα ίσα με τους Σπερς στο NBA

Στο Σαν Αντόνιο, μετά και την αποχώρηση του Γουεμπανιάμα νωρίς λόγω της διάσεισης που υπέστη, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επικράτησαν με 103-106 ισοφάρισαν σε 1-1 και φέρνουν τη σειρά στην έδρα τους. Ο Σκουτ Χέντερσον ήταν σε πολύ καλή βραδιά και πέτυχε 31 πόντους.

Επόμενο παιχνίδι της σειράς την ερχόμενη Παρασκευή, με το στάτους του Γουεμπανιάμα να παραμένει ασαφές για την ώρα.