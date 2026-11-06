NBA: Ο Κάρι «καθάρισε» τους Χιτ, παρά το double-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο -Νίκη και για τους Σανς [βίντεο] - iefimerida.gr

Κουρασμένοι μετά τους back-to-back αγώνες εμφανίστηκαν οι Χιτ στο Σαν Φρανσίσκο, με αποτέλεσμα να ηττηθούν εύκολο από τους Ουόριορς με 120-100.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε γεμάτη στατιστική με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 31 λεπτά, όμως είδε την ομάδα του να πληρώνει την κακή τρίτη περίοδο και να βλέπει το ρεκόρ της να πηγαίνει στο 3-6.

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Μπαμ Αντεμπάγιο, Ντέιβιον Μίτσελ και Πέλε Λάρσον προσπάθησαν να βοηθήσουν τον Greek Freak, όμως βρέθηκαν μπροστά σε έναν εξαιρετικό Στεφ Κάρι, ο οποίος είχε 29 πόντους σε 28 λεπτά, αλλά και στον rookie Γιάξελ Λάντεμποργκ που πρόσθεσε άλλους 17 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-29, 53-53, 91-76, 120-100

Οι πόντοι των δύο ομάδων﻿

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: Ρίτσαρντ 10 (2), Λάντεμποργκ 17 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γκριν 2 (5 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Ποτζέμσκι 9 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάρι 29 (6/12 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ασίστ), Χόρφορντ 8 (2), Μέλτον 5 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Νιάνγκ 13 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουίλιαμς 10, Μπάσι 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Πέιτον 9 (1), Κράιερ, Ίκε, Λέονς,

Μαϊάμι Χιτ: Γουίγκινς 2 (1/6 σουτ), Αντετοκούνμπο 20, Αντεμπάγιο 18 (7/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/7 βολές, 10 ριμπάουντ), Τόμσον 11 (2/7 τρίποντα), Μίτσελ 22 (5/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Πόρτις, Λάρσον 13 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Κόνγουελ 13 (3), Χάρνταγουεϊ, Γιόβιτς 1, Γκάρντνερ, Ρίτσαρντς, Σμιθ,

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Νίκη για τους Σανς με σούπερ Μπούκερ

Οι Σανς πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης με τους Μάτζικ και επικράτησαν με 117-104, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ορλάντο στην έβδομη ήττα της για φέτος.

Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν ο κορυφαίος από τους νικητές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 8 ασίστ και 1 ριμπάουντ. Παράλληλα, καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντέιβιντ Μπρουκς με 24 πόντους, ενώ ο Μάιλς Μπρίτζες σημείωσε double-double εμφάνιση με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 5 ασίστ.

Από την ομάδα του Ορλάντο, ο Ουέντελ Κάρτερ ξεχώρισε με την εμφάνισή του, μετρώντας 27 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Ντε Σίλβα τον ακολούθησε, προσθέτοντας στην στατιστική του 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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Τα δωδεκάλεπτα: 33-26, 63-51, 96-73, 117-104

Οι πόντοι των δύο ομάδων﻿

Φοίνιξ Σανς: Μπρουκς 24 (4/6 τρίποντα,, 2/2 βολές), Μπρίτζες 18 (3/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ιγκοντάρο 2, Μπούκερ 30 (4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 8 ασίστ), Γκριν 6 (3 ασίστ), Νταν 11 (5/7 δίποντα,3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πιτ, Ριθ, Μαλαουάτς 8 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Κέναρντ 12 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Γκιλέσπι 6 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπουγιέα, Σπένσερ,

Ορλάντο Μάτζικ: Βάγκνερ 15 (7/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 15 ασίστ), Κάρτερ 27 (2/2 τρίποντα, 5/6 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέιν 15 (3/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπλακ 10 (1/3 τρίποντο, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ρίτσαρντσον 10 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κέιν 5 (5 ριμπάουντ), Ντα Σίλβα 18 (4/12 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Βούτσεβιτς, Μπιτάτζε 4, Κασλτον, Κάρτερ, Μοράλες.