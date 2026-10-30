NBA: Διψήφιος Χεζόνια, αλλά ήττα για τους Καβαλίερς -«Καθάρισαν» με «τριπλό» Μπούζερ για το 5/5 οι Γκρίζλις [βίντεο] - iefimerida.gr

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπούζερ, οι Μέμφις Γκρίζλις έκαναν το 5/5 στο NBA, ενώ οι Καβαλίερς ηττήθηκαν από τους Ατλάντα Χοκς, παρά τον διψήφιο Μάριο Χεζόνια.

Επιστροφή στις νίκες για τους Ατλάντα Χοκς, οι οποίοι «λύγισαν» εκτός έδρας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 114-111, παρά το γεγονός ότι ο Μάριο Χεζόνια σκόραρε 10 πόντους και μάζεψε έξι ριμπάουντ. Από την πλευρά των νικητών, ξεχώρισαν οι Ονιέκα Οκόνγκου, Νίκεϊλ Αλεξάντερ-Γουόκερ και Άαρον Γουίγκινς.

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Ο πρώτος πέτυχε 29 πόντους (4/6 τρίποντα) και μάζεψε 12 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος ακολούθησε με 25 (4/12 τρίποντα) και ο τρίτος με 20 πόντους (4/7 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ. Εκτός από την συνεισφορά του Χεζόνια, για τους «ιππότες» ξεχώρισαν οι Τζέιμς Χάρντεν (24 πόντοι) και Ντόνοβαν Μίτσελ (22 πόντοι).

NBA: Γουίλιαμσον και Φίαρς «καθάρισαν» για τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς

Την πρώτη τους νίκη μετά από πέντε παιχνίδια πανηγύρισαν οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς, οι οποίοι πέρασαν με «διπλό» από την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς. Φοβερή εμφάνιση από τον Φίαρς, που «άγγιξε» το τριπλ-νταμπλ (22 πόντοι, οχτώ ριμπάουντ και 13 ασίστ). Από κοντά και ο Γουίλιαμσον, με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα.

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Για τους «βασιλιάδες», ο Ντάριους Άκαφ πραγματοποίησε μεγάλο παιχνίδι, καθώς «κατέγραψε» 34 πόντους και 14 ασίστ, όμως δεν είχε άξιο συμπαραστάτη, με αποτέλεσμα η ομάδα του να γνωρίσει την ήττα.

Οι Μέμφις Γκρίζλις συνέχισαν το απόλυτο με «τριπλό» Μπούζερ

Το... βιολί τους συνεχίζουν οι Μέμφις Γκρίζλις, οι οποίοι πραγματοποιούν εντυπωσιακό ξεκίνημα στην φετινή σεζόν του NBA, «μετρώντας» πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κάμερον Μπούζερ, ο οποίος σημείωσε τριπλ-νταμπλ με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Για τους ηττημένους, 24 πόντους «μέτρησε» ο Ντένι Άβντιγια, όμως δεν ήταν αρκετό προκειμένου να αναγκάσουν τους αντιπάλους τους στην πρώτη τους ήττα.