NBA Draft 2026: Στο Νο 1 ο Ντιμπάντσα που επέλεξαν οι Γουίζαρντς -Ποιους επέλεξαν οι υπόλοιπες ομάδες - iefimerida.gr

Ο πρώτος γύρος του NBA Draft 2026 ολοκληρώθηκε, με τους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς να επιλέγουν στο Νο 1 τον Έι Τζέι Ντιμπάντσα.

Ο πρώτος γύρος του NBA Draft 2026 ανήκει πλέον στην ιστορία, με τους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς να κάνουν δικό τους τον Έι Τζέι Ντιμπάντσα στο Νο.1 και τους Γιούτα Τζαζ να επιλέγουν αμέσως μετά τον Ντάριν Πέτερσον.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Κάμερον Μπούζερ στους Μέμφις Γκρίζλις, ο Κάλεμπ Γουίλσον στους Σικάγο Μπουλς και ο Κίτον Βάγκλερ στους Λος Άντζελες Κλίπερς, μέσω της επιλογής που είχαν από την Ιντιάνα.

Οι επιλογές του πρώτου γύρου

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: Έι Τζέι Ντιμπάντσα Γιούτα Τζαζ: Ντάριν Πέτερσον Μέμφις Γκρίζλις: Κάμερον Μπούζερ Σικάγο Μπουλς: Κάλεμπ Γουίλσον Λος Άντζελες Κλίπερς: Κίτον Βάγκλερ Μπρούκλιν Νετς: Μικέλ Μπράουν Jr. Σακραμέντο Κινγκς: Ντάριους Ακούφ Ατλάντα Χοκς: Κίνγκστον Φλέμινγκς Ντάλας Μάβερικς: Μόρεζ Τζόνσον Μιλγουόκι Μπακς: Μπράντεν Μπάρις Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Γιάξελ Λεντεμπεργκ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Αντέι Μάρα Μιλγουόκι Μπακς: Νέιτ Αμέντ Σάρλοτ Χόρνετς: Χάινς Στένμπαχ Σικάγο Μπουλς: Ντέιλι Σουάν Μέμφις Γκρίζλις: Μπένετ Στρίτζ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Εμπούκα Οκόριε Σάρλοτ Χόρνετς: Κρίστιαν Άντερσον Τορόντο Ράπτορς: Άλεν Γκρέιβς Σαν Αντόνιο Σπερς: Τζέιντεν Κουάντανς Ντιτρόιτ Πίστονς: Καρίμ Λόπεζ Φιλαδέλφεια 76ερς: Λάμπαρον Φίλον Jr. Ατλάντα Χοκς: Ζούμπι Έτζοφορ Νιου Γιορκ Νικς: Κάμερον Καρ Λος Άντζελες Λέικερς: Σέρχιο Ντε Λαρέα Ντένβερ Νάγκετς: Τάρις Ριντ Μπόστον Σέλτικς: Κρις Τσενάκ Jr. Μπρούκλιν Νετς: Τζόσουα Τζέφερσον Κλίβελαντ Καβαλίερς: Άλεξ Καραμπάν Ντάλας Μάβερικς: Κόα Πιτ

Η σειρά επιλογών στον δεύτερο γύρο