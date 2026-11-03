NBA: Η 30άρα του Αντετοκούνμπο δεν έφτανε απέναντι στον «εξωγήινο» Ντόνσιτς -Νίκες για Νικς, Σπερς, Γουόριορς [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά οι Χιτ δεν κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στους Λέικερς του τρομερού Λούκα Ντόνσιτς και ηττήθηκαν στο Λος Άντζελες με 138-117.

Ο «Greek Freak» έκανε double double με 30 πόντους (10/14 δίποντα, 10/15 βολές) και 12 ριμπάουντ, προσθέτοντας και 7 ασίστ, αλλά βρήκε απέναντί του τον «Luka Magic», ο οποίος επιβεβαίωσε το προσωνύμιό του και σε μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση μέτρησε 42 πόντους (6/15 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

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Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πάλεψαν να βοηθήσουν ο Κλέι Τόμπσον που ακολούθησε με 19 πόντους (4/7 τρίποντα), ο Μπάμ Αντεμπάγιο που άγγιξε το double double (16 πόντοι, 9 ριμπάουντ) και ο Ντέιβιον Μίτσελ που πρόσθεσε άλλους 15 πόντους.

Για τους νικητές, ο τρομερός Σλοβένος πήρε σημαντική βοήθεια στη ρακέτα από τον «διπλό» Γουόκερ Κέσλερ, ο οποίος είχε 15 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Νίκες για Νικς, Σπερς και Γουόριορς

Στα υπόλοιπα 14 ματς που είχε το πλούσιο πρόγραμμα της βραδιάς το θέαμα και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις δεν έλειψαν.

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Οι Σίξερς επικράτησαν άνετα των Μπουλς με 126-107, έχοντας τον Ταϊρίς Μάξι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, σκοράροντας 26 πόντους (1/5 τρίποντα), κατεβάζοντας 4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 11 ασίστ. Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν στο ίδιο επίπεδο με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο Κέιλεμπ Γουίλσον μέτρησε 24 πόντους για τους Μπουλς.

Ο Στεφ Κάρι το πήρε πάνω του και οι Γουόριορς λύγισαν τους Σανς με 116-113. Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών έβαλε 34 πόντους (5/13 τρίποντα), κατέβασε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ, ενώ ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι συνεισέφερε ακόμη 20 πόντους (3/8 τρίποντα). Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 26 πόντους για το Φίνιξ.

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Οι πρωταθλητές Νικς πήραν το ντέρμπι με τους Νετς, επικρατώντας με 103-90. Ο Λάντρι Σάμετ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 22 πόντους, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να προσθέτει 19. Στους 18 σταμάτησε ο Όου Τζι Ανουνόμπι, νταμπλ-νταμπλ από τον Καρλ-Άντονι Τάουνς με 11 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Οι Πίστονς ισοπέδωσαν τους Χόρνετς με 124-91 με ηγέτη τον Κέιντ Κάνιγχαμ. Ο γκαρντ του Ντιτρόιτ σκόραρε 33 πόντους (4/7 τρίποντα), κατέβασε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και έκανε 5 κλεψίματα, ενώ ο Ντάνκαν Ρόμπινσον ήταν σημαντικός με 24 πόντους και 6/9 τρίποντα.

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Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά δεν εντυπωσίασε επιθετικά, όμως οι Σπερς έκαναν τη δουλειά με άνεση απέναντι στους Τζαζ, επικρατώντας με 119-97. Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε 12 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ντίλαν Χάρπερ 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από πλευράς Γιούτα, ο Μάρκανεν είχε 22 πόντους (4/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μάτζικ – Γουίζαρντς 94-103

Σίξερς – Μπουλς 126-107

Πέισερς – Χοκς 104-108

Νικς – Νετς 103-90

Χόρνετς – Πίστονς 91-124

Μάβερικς – Κινγκς 100-115

Γκρίζλις – Πέλικανς 134-135

Τίμπεργουλβς – Μπακς 112-100

Σπερς – Τζαζ 119-97

Νάγκετς – Μπλέιζερς 110-118

Κλίπερς – Ράπτορς 118-125

Γουόριορς – Σανς 116-113

Κλίπερς – Ράπτορς 118-125

Λέικερς – Χιτ 138-117