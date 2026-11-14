Nations League: Πέρασε νικηφόρα από την Γεωργία με σκόρερ Βάργκα η Ουγγαρία -Ο Χάαλαντ... έστειλε την Ουαλία στην League B [βίντεο]

Με τους Βάργκα, Βιτάλις να παίρνουν φανέλα βασικού και τον πρώτο να βρίσκει δίχτυα, η Ουγγαρία υπέταξε με 2-0 εκτός έδρας την Γεωργία για το Nations League.

Η Ουγγαρία... φουλάρει για την League A του Nations League. Με βασικούς τους Βάργκα, Βιτάλις και σκόρερ τον πρώτο, οι Ούγγροι επικράτησαν με 2-0 της Γεωργίας εκτός έδρας, έφτασαν τους 10 βαθμούς και ανέβηκαν στην πρώτη θέση του ομίλου. Πλέον, περιμένουν το αποτέλεσμα της Βόρειας Ιρλανδίας για να δουν αν θα παραμείνουν εκεί.

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Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες για περίπου 70 λεπτά, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του Ντβάλι στο 73'. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Βάργκα, με τον επιθετικό της ΑΕΚ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά στο 85', «σφραγίζοντας» το «τρίποντο» για την ομάδα του.

Νίκη-ανάσα για την Νορβηγία που έστειλε την Ουαλία στην League B του Nations League

Το παιχνίδι μεταξύ Νορβηγίας και Ουαλίας ήταν... ζωής και θανάτου, με την ομάδα του Χάαλαντ να χαμογελάει τελευταία. Μάλιστα, οι «Βίκινγκς» κάλυψαν την διαφορά τερμάτων του πρώτου αγώνα, αφήνοντας την αποψινή τους αντίπαλο στην τελευταία θέση του ομίλου, κάτι που την «ρίχνει» στην League B του Nations League.

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Στο «Ullevaal», ο Νούσα άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 59', με τον Σιέλντερουπ να «διπλασιάζει» τα τέρματα της ομάδας του στο 68ο λεπτό. Ο Μπρουκς μείωσε για την Ουαλία στο 79', όμως η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χάαλαντ στο 88' διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους Νορβηγούς, οι οποίοι πανηγυρίσαν μία νίκη... χρυσάφι.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων του Nations League

Κόσοβο - Ισραήλ 0-0