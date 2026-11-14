Nations League: Η Γερμανία «καθάρισε» την Σερβία και περιμένει την Ολλανδία για τελικό... πρόκρισης

Η Γερμανία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Σερβία, επικράτησε εύκολα εκτός έδρας με 3-1 και θέλει μόνο νίκη κόντρα στην Ολλανδία για να προκριθεί.

Η ουραγός του δεύτερου ομίλου στην League A, Σερβία, υποδέχθηκε στο Βελιγράδι την Γερμανία, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Nations League. Με τα «πάντσερ» να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα και να «καθαρίζουν» εύκολα το παιχνίδι, επικρατώντας με 3-1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Κλοπ άνοιξε το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό, με το αυτογκόλ του Μπάμπιτς μετά από κεφαλιά του Χάβερτς. Στο 14', τα πράγματα απλοποιήθηκαν, με τον Βιρτς να σκοράρει για το 2-0. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκρούντα στο 50', με τους Σέρβους να μειώνουν στο τελικό 3-1 με τον Μπάμπιτς στο 56'.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με εννέα παίκτες, αφού Ντραγκόγεβιτς και Ζίβκοβιτς αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα. Με τους δύο παίκτες να χάνουν το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα (16/11, 21:45).

Αν τα «πάντσερ» επικρατήσουν της Ολλανδίας, τότε θα πανηγυρίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρεθεί στην τρίτη θέση σε περίπτωση ισοβαθμίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκόραρε ο Ραστόντερ στην ήττα της Βόρειας Μακεδονίας από την Σκωτία

Η σημερινή βραδιά του Nations League είχε και άρωμα... Ελλάδας. Στο παιχνίδι της Σκωτίας με την Βόρεια Μακεδονία, ο Ραστόντερ σκόραρε στο 57ο λεπτό, με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να ισοφαρίζει προσωρινά για τους φιλοξενούμενους.

Ωστόσο, ο ΜακΓκιν είπε την τελευταία... λέξη, καθώς ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 74' και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την Σκωτία. Στο 54' ο μέσος της Άστον Βίλα είχε βρει ξανά δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για τους Σκωτσέζους.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο Nations League