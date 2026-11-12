Nations League: Έφερε... τούμπα την Τουρκία το Βέλγιο -«Απομακρύνεται» η πρωτιά για την Κύπρο

Μπορεί η Τουρκία να προηγήθηκε με... άπιαστη εκτέλεση φάουλ του Γκιουλέρ, όμως το Βέλγιο έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας.

Η Τουρκία προηγήθηκε με τον Γκιουλέρ, όμως το Βέλγιο αντέδρασε και με τα γκολ των Ντε Μπρόινε και Ντε Κετελάρε έφερε το παιχνίδι... τούμπα, επικράτησε με 2-1 και άφησε στο «μηδέν» την αντίπαλό του. Εννέα βαθμούς «μετράει», πλέον, η ομάδα του Φαν Μπόμελ και περιμένει να μη νικήσει η Ιταλία την Γαλλία, ώστε να... στρογγυλοκαθίσει στην δεύτερη θέση.

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Στο άλλο παιχνίδι της ζώνης των 19:00, η Κύπρος κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο» από την Αρμενία. Με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να προηγείται με τον Πική στο ένατο λεπτό και τους Αρμένιους να διαμορφώνουν το τελικό 1-1, με τον Γκαριμπιάν να σκοράρει στο 58'.

«Διπλό» στην Τουρκία με ανατροπή για το Βέλγιο

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς πολλές φάσεις, με την Τουρκία να βρίσκει πρώτη το γκολ. Με την συμπλήρωση 20 λεπτών, ο Γκιουλέρ εκτέλεσε ένα φάουλ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» του Λάμενς, για το 1-0.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αντέδρασαν και βρήκαν την ισοφάριση στο 27' με τον Ντε Μπρόινε. Τρία λεπτά μετά, ο Ντε Κετελάρε έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, κάνοντας το 1-2. Σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Λάμενς να δηλώνει «παρών» όποτε χρειάζεται.

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Nations League: «Κόλλησαν» στην ισοπαλία Αρμενία και Κύπρος

Στην Αρμενία, η Κύπρος κατάφερε να προηγηθεί στο ένατο λεπτό, με τον Πική να σκοράρει. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν απάντηση και ισοφάρισαν με το γκολ του Μπαρσεγκιάν στο 58'. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Άκη Μάντζιου «κλειδώνει» την δεύτερη θέση του ομίλου, πάνω από Λετονία και Αρμενία.