Η Γερμανία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, «ισοπέδωσε» την Ολλανδία με 5-0 και προκρίθηκε ως πρώτη στα προημιτελικά του Nations League, με την Ελλάδα να μένει εκτός.

Η Ελλάδα έκανε το... χρέος της - έστω και δύσκολα - απέναντι στην Σερβία, επικράτησε με 1-0, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς η Γερμανία... φιλοδώρησε με πεντάρα την Ολλανδία και πήρε την πρώτη θέση του ομίλου, αφήνοντας τρίτη στην ισοβαθμία με 11 βαθμούς την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

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Τα «πάντσερ» κυριάρχησαν από νωρίς στον αγωνιστικό χώρο. Η υπεροχή αυτή απέφερε καρπούς στο 41', όταν ο Σλότερμπεκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και «έγραψε» το 1-0. Στην επανάληψη, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε... γερμανικό πάρτι.

Με την συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, ο Βιρτς πέτυχε το 2-0 και κάπου εκεί οι «οράνιε»... κατέρρευσαν. Πέντε λεπτά μετά, ήρθε το τρίτο γκολ, με τον Σλότερμπεκ να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι.

Ο Βιρτς σκόραρε ξανά στο 71ο λεπτό για το 4-0, με το τελικό 5-0 να διαμορφώνεται από τον Γκρούντα στο 77'. Έτσι, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

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Άνοδος στη League B για την Ισλανδία

Την άνοδο στην League B του Nations League πανηγύρισε η Ισλανδία, η οποία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Λουξεμβούργο, το οποίο υπέταξε εύκολα με 3-0.

Το σκορ άνοιξε ο Γουίλουμσον στο 25', με τον Γκούντγιονσεν να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι μετά από 12 λεπτά. Το τρίτο και τελευταίο γκολ ήρθε από τον Έλερτσον στο 50ο λεπτό, με τους Ισλανδούς να παίρνουν πανηγυρικά την άνοδο για την League B.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο Nations League

Ελλάδα - Σερβία 1-0

Βόρεια Μακεδονία - Σλοβενία 0-3

Ελβετία - Σκωτία 4-0

Νησιά Φερόε - Μολδαβία 1-0

Καζακστάν - Σλοβακία 2-2

Εσθονία - Βουλγαρία 2-1

Γιβραλτάρ - Μάλτα 1-1

Λιθουανία - Λιχτενστάιν 2-1