 Nations League: No Ronaldo, no party για την Πορτογαλία -Ανεπανάληπτη «παράσταση» της Δανίας με... τεσσάρα
ΣΠΟΡ

Nations League: No Ronaldo, no party για την Πορτογαλία -Ανεπανάληπτη «παράσταση» της Δανίας με... τεσσάρα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ
Οι παίκτες της Δανίας πανηγυρίζουν κόντρα στην Πορτογαλία
Οι παίκτες της Δανίας πανηγυρίζουν κόντρα στην Πορτογαλία / Φωτογραφία: AP

Οι παίκτες της Πορτογαλίας τίμησαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως δεν μπήκαν ποτέ στο «πνεύμα» του παιχνιδιού με την Δανία, από την οποία... διασύρθηκαν με 4-0 εντός έδρας.

Το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας μετά την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν... καταστροφικό. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς υποδέχθηκε την Δανία για την πέμπτη αγωνιστική του Nations League, με την παρέα του Χόιλουντ να κάνει... πάρτι, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 κόντρα στους Ίβηρες.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τις διαθέσεις τους από την αρχή του παιχνιδιού, αφού έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Τελικά, βρήκαν την λύση στο 41ο λεπτό, όταν ο Χόιμπεργκ ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, «γράφοντας» το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι... κατέρρευσαν. Στο 50ο λεπτό, ο Χόιλουντ έκανε με πλασέ το 2-0, ενώ επτά λεπτά μετά σκόραρε ξανά για το 3-0. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Άντερσεν στο 75', ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-0, βάζοντας την «υπογραφή» του στην θριαμβευτική νίκη της Δανίας.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο Nations League

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