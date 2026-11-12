Nations League: Ανατροπή πρώτης θέσης για την Ιταλία -Συνεχίζει το... βιολί της η Ισπανία

Η Ιταλία έφερε... τούμπα το παιχνίδι με την Γαλλία, επικράτησε με 3-1 και ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League.

Η Γαλλία προηγήθηκε και φάνηκε να «κλειδώνει» την πρώτη θέση, όμως η Ιταλία είχε... άλλα σχέδια. Στο «Σαν Σίρο», η «Σκουάντρα Ατζούρα» αντέδρασε, σκόραρε τρεις φορές, έχασε ένα πέναλτι και πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στους «τρικολόρ», ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του ομίλου της στην League A του Nations League.

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Με την συμπλήρωση 10 λεπτών, ο Ολίσε έβαλε μπροστά στο σκορ το σύνολο του Ζιντάν. Με εκείνο του Μαντσίνι να αντιδράει και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με τον Πίο Εσπόζιτο, στο 26ο λεπτό. Ο Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο αστόχησε από τα 11 βήματα στο 60', όμως ο Φρατέζι ολοκλήρωσε μετά από δύο λεπτά την ανατροπή.

Οι Ιταλοί κέρδισαν ξανά πέναλτι, με τον Πίο Εσπόζιτο να αναλαμβάνει αυτή την φορά την εκτέλεση και να ευστοχεί, «γράφοντας» το τελικό 3-1. Πλέον, Ιταλία και Γαλλία βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις με 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο ακολουθεί με εννέα.

Αήττητη για 42ο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε η Ισπανία

Η Ισπανία νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Τσεχία, φτάνοντας το 5/5 στον όμιλό της, όντας στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Μάλιστα, αυτό ήταν το 42ο συνεχόμενο παιχνίδι, στο οποίο δεν γνωρίζει την ήττα.

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Ο Μπαένα άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, ευστοχώντας στο πέναλτι που κέρδισε ο Κουκουρέγια. Η αποβολή του Κρεϊτσι στο 72' απλοποίησε τα πράγματα για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, με τον Πουμπίλ να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Δεν μπόρεσε να πάρει ρεβάνς για την... επτάρα από την Αγγλία η Κροατία

Μετά το εμφατικό 7-0 εκτός έδρας της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία, η «Χρβάτσκα» παρουσίασε πολύ πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο στο «Γουέμπλεϊ», όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι, καθώς τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν με 2-1.

Ο Ρότζερς άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό, με τον Σούκιτς να ισοφαρίζει στο 59'. Την νίκη στην ομάδα του Τούχελ «χάρισε» ο Κέιν, ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι στο 64'.

Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων στο Nations League