Nations League: Η Αγγλία αγχώθηκε άλλα έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 43 αγώνων της Ισπανίας -Πανηγυρική πρόκριση για το Βέλγιο

Η Αγγλία προηγήθηκε με 3-0, αγχώθηκε όταν έμεινε με δέκα παίκτες, αλλά τελικά υπέταξε με 3-2 την Ισπανία εκτός έδρας, βάζοντας «στοπ» σε ένα αήττητο σερί 43 αγώνων.

Δεν έλειψαν οι συγκινήσεις στην τελευταία αγωνιστική του Nations League! Στο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Αγγλία και Ισπανία, η ομάδα του Τούχελ έβαλε τέλος στο αήττητο σερί 43 αγώνων της πρωταθλήτριας κόσμου, επικράτησε με 3-2 και πήρε την πρώτη θέση του ομίλου, παρά το γεγονός ότι... αγχώθηκε.

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Τα «Τρία Λιοντάρια» ήταν καλύτερα σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και κατάφεραν να προηγηθούν λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Στο 45', ο Κέιν ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι Άγγλοι «χτύπησαν» ξανά. Ο Ράις εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κόνσα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 2-0. Ο Γουάιτ έκανε το 3-0 στο 57' και όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα εξελισσόταν σε... πάρτι.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν στο 63ο λεπτό. Ο Άντερσον ανέτρεψε τον Γιαμάλ μέσα στην περιοχή, είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και μείωσε σε 3-1.

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Δέκα λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Νίκο Γουίλιαμς και έβαλαν... φωτιά στο ματς. Ωστόσο, η ομάδα του Τούχελ άντεξε στην πίεση, με τον Τράφορντ να δηλώνει «παρών» όταν χρείαστηκε. Έτσι, επικράτησε με 3-2 και κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου στο Nations League.

Ανατροπή πρόκρισης με... τεσσάρα για το Βέλγιο κόντρα στην Ιταλία

Από την μεριά του, το Βέλγιο «ισοπέδωσε» με 4-1 την Ιταλία και πήρε πανηγυρική πρόκριση για τα προημιτελικά του Nations League, τερματίζοντας δεύτερο πίσω από την Γαλλία, ενώ η «Σκουάντρα Ατζούρα» έμεινε εκτός!

Ο Εσπόζιτο έβαλε τους Ιταλούς μπροστά στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και με τα γκολ των Ντε Κάιπερ, Ενγκόι και Μορέιρα επικράτησαν με το εμφατικό 4-1, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Ο Μάγερ «χάρισε» τη νίκη στην Κροατία

Η Κροατία υποδέχθηκε την Τσεχία, σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως με... ελληνικό άρωμα, καθώς ο Μάγερ έδωσε με ωραίο δεξί σουτ τη νίκη στην «Χρβάτσκα», σκοράροντας στο 87ο λεπτό για το τελικό 2-1.

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Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο δεύτερο λεπτό, ενώ οι Τσέχοι είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Χλόζεκ στο 84'.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο Nations League

Γαλλία - Τουρκία 2-1

Λευκορωσία - Αλβανία 0-2

Φινλανδία - Σαν Μαρίνο 7-2

Κύπρος - Μαυροβούνιο 1-4

Λετονία - Αρμενία 0-0