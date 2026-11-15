Nations League: Έχασε αλλά δεν χάθηκε η Κύπρος -«Διπλό» και άνοδος στη League B για την Αλβανία του βασικού Πήλιου

Με τον Σταύρο Πήλιο να παίρνει φανέλα βασικού, η Αλβανία υπέταξε με 2-0 εκτός έδρας την Λευκορωσία και πήρε πανηγυρικά την άνοδο για την League B.

Η Αλβανία αντιμετώπισε εκτός έδρας την Λευκορωσία για την έκτη και τελευταία του ομίλου της στο Nations League και επικράτησε με 2-0, παίρνοντας πανηγυρικά την άνοδο για την League B. Στα μπαράζ θα βρεθεί η Φινλανδία, η οποία «ισοπέδωσε» με 7-2 το Σαν Μαρίνο.

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Ο Σταύρος Πήλιος πήρε για ακόμη μία φορά φανέλα βασικού, αγωνιζόμενος ως αριστερός φουλ μπακ στο 3-4-3, κάνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ο Μανάι άνοιξε το σκορ στο 28', με τον Χισάι να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 57ο λεπτό.

Ανώδυνη ήττα για την Κύπρο από το Μαυροβούνιο

Μετά από τέσσερα παιχνίδια χωρίς ήττα, η Κύπρος ηττήθηκε με το «βαρύ» 4-1 εντός έδρας από το Μαυροβούνιο. Το παιχνίδι, βέβαια, ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς η ομάδα του Άκη Μάντζιου είχε εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή της στα play-offs ανόδου στη League B του Nations League, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση του ομίλου.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με την συμπλήρωση πέντε λεπτών, όταν ο Όσμανιτς άνοιξε το σκορ. Η Κύπρος αντέδρασε και ισοφάρισε στο 52' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πίττα, αλλά δέχθηκε άμεσα γκολ από τον Βούκοτιτς.

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Ο Κρστόβιτς σκόραρε στο 67' και το 83', δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του, η οποία πανηγύρισε τη νίκη με 4-1, έκανε το 6/6 στον όμιλο και κατέκτησε πανηγυρικά την άνοδο στην League B.

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