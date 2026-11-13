 Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας μετά την καταστροφική βραδιά στην Ολλανδία -Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας
ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας μετά την καταστροφική βραδιά στην Ολλανδία -Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League / INTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε «βαριά» ήττα με 7-0 στην Ολλανδία και ,πλέον, ισοβαθμεί με την Γερμανία στην δεύτερη θέση του ομίλου της στο Nations League.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική σε κανένα σημείο του παιχνιδιού κόντρα στην Ολλανδία, γνωρίζοντας «βαριά» ήττα με 7-0 από τους «Οράνιε». Πλέον, στρέφει την προσοχή της στο must-win παιχνίδι με την Σερβία, στο οποίο, όμως, η νίκη ενδέχεται να μην αρκεί για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» ισοβαθμεί με την Γερμανία στην δεύτερη θέση του ομίλου της, όμως βρίσκεται πάνω από τα «πάντσερ» καθώς έχει το πάνω «χέρι» στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν, λοιπόν, η Ελλάδα κάνει το... καθήκον της και νικήσει την Σερβία (16/11, 21:45) θα φτάσει τους 11, όμως θα περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού.

Αυτό γιατί αν η Γερμανία επικρατήσει της Ολλανδίας, θα φτάσει επίσης τους 11 βαθμούς και θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία. Σε αυτό το σενάριο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μείνει στην τρίτη θέση και δεν θα προκριθεί στα προημιτελικά.

Η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας στο Nations League

  1. Ολλανδία 11
  2. Ελλάδα 8
  3. Γερμανία 8
  4. Σερβία 0
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