Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας μετά την καταστροφική βραδιά στην Ολλανδία -Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε «βαριά» ήττα με 7-0 στην Ολλανδία και ,πλέον, ισοβαθμεί με την Γερμανία στην δεύτερη θέση του ομίλου της στο Nations League.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική σε κανένα σημείο του παιχνιδιού κόντρα στην Ολλανδία, γνωρίζοντας «βαριά» ήττα με 7-0 από τους «Οράνιε». Πλέον, στρέφει την προσοχή της στο must-win παιχνίδι με την Σερβία, στο οποίο, όμως, η νίκη ενδέχεται να μην αρκεί για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» ισοβαθμεί με την Γερμανία στην δεύτερη θέση του ομίλου της, όμως βρίσκεται πάνω από τα «πάντσερ» καθώς έχει το πάνω «χέρι» στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν, λοιπόν, η Ελλάδα κάνει το... καθήκον της και νικήσει την Σερβία (16/11, 21:45) θα φτάσει τους 11, όμως θα περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού.

Αυτό γιατί αν η Γερμανία επικρατήσει της Ολλανδίας, θα φτάσει επίσης τους 11 βαθμούς και θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία. Σε αυτό το σενάριο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μείνει στην τρίτη θέση και δεν θα προκριθεί στα προημιτελικά.

Η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας στο Nations League