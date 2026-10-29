Ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΚ λέγεται... ναρκισσισμός! - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ δέχτηκε για πρώτη φορά τρία γκολ σε αγώνα εγχώριας διοργάνωσης επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς και τα... καμπανάκια στα Σπάτα παραμονές του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ηχούν πιο δυνατά από ποτέ!

Πώς το λέει ο σοφός λαός; Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση! Αποκαρδιωτική εμφάνιση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» απέναντι στην Κηφισιά, άκρως ανησυχητική παρουσία σε Τρίπολη και Βόλο, «βαριά» ήττα στην Τούμπα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον πιο προβληματικό ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών.

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Τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις (Super League και Κύπελλο), ισάριθμα... καμπανάκια για τη νοοτροπία με την οποία εμφανίζεται η «Ένωση» μακριά από τη «ζεστασιά» της Allwyn Arena.

Μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα θέλετε για την... πηγή του κακού! Να συζητήσουμε για το ανεξήγητο ρίσκο που πήραν από κοινού Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα αναφορικά με την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους ο εξαιρετικός Σέρβος τεχνικός «δεν βλέπει» νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές όπως ο Μπάμπης Λυκογιάννης ή ο Χρήστος Αλεξίου.

Μπορούμε αν θέλετε να κουβεντιάσουμε ακόμη και για την άστοχη τοποθέτηση του προπονητή της ΑΕΚ με την οποία έριξε το... μπαλάκι των ευθυνών στην ΕΠΟ για καθυστερημένη ενημέρωση των ομάδων αναφορικά με τον κανονισμό υποχρεωτικής συμμετοχής δύο νέων παιδιών στις ενδεκάδες των αγώνων Κυπέλλου. Λες και πρέπει μια ομοσπονδία να επιβάλλει σε οποιαδήποτε ομάδα να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της ως απαραίτητα στοιχεία την παρουσία νεαρών γηγενών ποδοσφαιριστών στο ρόστερ της!

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ΑΕΚ: Σαν να έβλεπες Σκανδιναβούς τουρίστες στο Λευκό Πύργο

Ακόμη και λογικές, όμως, να θεωρήσουμε τις αιτιάσεις του Νίκολιτς περί ευθύνης της Ομοσπονδίας, τα... κουσούρια της ΑΕΚ όποτε αγωνίζεται εκτός Νέας Φιλαδέλφειας επαναλαμβάνονται ανεξαρτήτως διοργανώσεων και κανονισμών.

Υπό όλες τις παραπάνω συνθήκες η «Ένωση»... ποδοπάτησε ποδοσφαιρικά τον ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλο μέρος της αναμέτρησης της Τετάρτης, πλην όμως το έπραξε με καθυστέρηση... μισής ώρας! Γιατί η νοοτροπία με την οποία εμφανίστηκαν οι «κιτρινόμαυροι» στο χορτάρι της Τούμπας παρέπεμπε σε... Σκανδιναβούς τουρίστες που ήθελαν να απαθανατίσουν τους εαυτούς τους να πίνουν μπύρες στη σκιά του Λευκού Πύργου. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε η συγκεκριμένη εικόνα από την εκκίνηση της σεζόν.

Η ΑΕΚ επαναλαμβάνει ιστορικά το ίδιο λάθος που χαρακτηρίζει τις επόμενες σεζόν ιστορικών της επιτυχιών: Υποφέρει από έντονα συμπτώματα... ποδοσφαιρικού ναρκισσισμού! Μην πάτε μακριά! Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε η θητεία του Μάρκο Νίκολιτς τον πρώτο χρόνο στον πάγκο της ομάδας και πώς κατέληξε τον τελευταίο!

Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το... σφίξιμο των λουριών

Ενδεχομένως η... σφαλιάρα από τον ΠΑΟΚ να αποδειχτεί άκρως ευεργετική για την πρωταθλήτρια λίγα εικοσιτετράωρα πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Γιατί είναι προφανές ότι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να αξιοποιήσει τα κακώς κείμενα της Τούμπας και να «σφίξει τα λουριά» ενόψει της μονομαχίας με τους πρωτοπόρους της Super League.

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Το πρόβλημα νοοτροπίας της ΑΕΚ, όμως, δεν μπορεί να μπαίνει πλέον... κάτω από το χαλάκι! Κι όσο οι παίκτες της «Ένωσης» δεν κλειδώνουν στα αποδυτήρια των Σπάτων τα... καλάμια με τα οποία ταξιδεύουν (μέχρι στιγμής) ανά την ελληνική επικράτεια, η σεζόν θα έχει κι άλλες δύσκολες βραδιές σαν αυτή της Τετάρτης.