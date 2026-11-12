Νάπολι: Από την ανάσα του Μαραντόνα στα παρκέ της EuroLeague -Παίζοντας μπάσκετ στη σκιά του Βεζούβιου [βίντεο]

Ανακαλύψτε πώς η Νάπολι του Ματ Ριτσέτα περνά από το ποδόσφαιρο του Μαραντόνα στα σαλόνια της EuroLeague και παίζει μπάσκετ με πρεσβευτή τον Σακίλ Ο'Νιλ.

Στη Νάπολη, ο αέρας δεν μυρίζει απλώς πίτσα Ναπολιτάνα και εσπρέσο καθώς οι κόκκοι αλέθονται και οι μηχανές δουλεύουν ασταμάτητα.

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Μοιάζει να κουβαλάει μια σχεδόν μυστικιστική υγρασία, εμποτισμένη με θρύλους, φωνές από τα στενά των Ισπανικών Quartieri, την πολύβουη γειτονιά στο κέντρο της πόλης. Πάνω απ’ όλα νομίζεις ότι αυτή την υγρασία συνοδεύει η αιώνια, αξεπέραστη ανάσα του Ντιέγκο Μαραντόνα. Στη Νάπολη, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς άθλημα, αλλά η θρησκεία μιας πόλης που έμαθε να επιβιώνει λατρεύοντας τους θεούς της.

Στην ποδοσφαιρομάνα Νάπολη, το παρκέ βάζει τα καλά του

Στα σοκάκια, κάτω από τα απλωμένα ρούχα που ανεμίζουν σαν σημαίες μιας αιώνιας επανάστασης, η μορφή του Μαραντόνα παραμένει ιερή. Τοιχογραφίες-προσκυνήματα, κεριά που καίνε μέρα-νύχτα και μια αίσθηση ότι ο «Pibe de Oro» περπατάει ακόμα σε αυτά το σοκάκια, στα οποία ο Βεζούβιος φαντάζει κάποιες φορές απειλητικός.

Κι όμως, σε αυτή την ποδοσφαιρομάνα, κάτι νέο γεννιέται στις εξέδρες, έτοιμο να διεκδικήσει το δικό του κομμάτι από το αιώνιο πάθος της Νάπολης. Το παρκέ βάζει τα καλά του, η Νάπολη στρέφει το βλέμμα της στη EuroLeague και ετοιμάζεται να μεταφέρει την ποδοσφαιρική της έκσταση στα κλειστά γήπεδα μπάσκετ.

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Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια δεν είναι προϊόν τύχης, αλλά ενός οράματος που παίρνει σάρκα και οστά στην Ιταλία. Στο τιμόνι βρίσκεται ο Ιταλο-αμερικανος επενδυτής Ματ Ριτσέτα, ο οποίος έχει βάλει ως στόχο να μετατρέψει τη Νάπολι σε παγκόσμιο brand στο μπάσκετ και να την εντάξει σταθερά στην ελίτ της EuroLeague, αξιοποιώντας την τεράστια εμπορική και πολιτιστική ακτινοβολία της πόλης.

Ποιος είναι ο Ιταλο-αμερικανος Ματ Ριτσέτα και ο ρόλος του Σακίλ Ο'Νιλ

Ο Ριτσέτα είναι ιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Underdog Global Partners και παλαιότερα της North Sixth Group, με έντονη δραστηριότητα στον αθλητισμό.

Τον Μάιο του 2025 απέκτησε τον έλεγχο της ιταλικής ομάδας μπάσκετ με κάτι σαν συνεπενδυτή τον Σακίλ Ο'Νιλ. Ο θρύλος του NBA συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα της ομάδας, μέσω του συνεργάτη του, Ντάνιελ Ντόιλ, έχοντας αναλάβει παράλληλα τον ρόλο του παγκόσμιου πρεσβευτή (global ambassador) του συλλόγου.

Όσον αφορά τον Ριτσέτα είναι επίσης ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ιταλικής Campobasso FC και της γυναικείας Res Roma, ενώ έχει επενδύσει και στην αμερικανική Brooklyn FC. Παράλληλα, έχει εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον του για την εξαγορά της ποδοσφαιρικής Νάπολι από τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

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Το PalaBarbuto και ένα αρχιτεκτονικό ποίημα από γυαλί και ατσάλι

Η ψυχή της μπασκετικής Νάπολι κατοικεί στο PalaBarbuto -«Palazzetto dello Sport Lello Barbuto»- των 5.500 θέσεων. Τα τύμπανα των τιφόζι μοιάζουν να ανταγωνίζονται το μουρμουρητό του Βεζούβιου. Μέσα σε αυτό το ηφαιστειακό τοπίο, το μπάσκετ γίνεται κάτι παραπάνω από άθλημα. Γίνεται λατρεία στην αυγή μιας νέας εποχής που έχει προαναγγείλει ο Ριτσέτι.

Μια εποχή που περιλαμβάνει ένα νέο γήπεδο 15 χιλιάδων θέσεων, ένα αρχιτεκτονικό ποίημα από γυαλί και ατσάλι, μια σύγχρονη "φωλιά" έτοιμη να στεγάσει τα όνειρα μιας ολόκληρης πόλης.

Ένας μπασκετικός ναός υψηλής τεχνολογίας, φουτουριστικός και μεγαλοπρεπής, που υπόσχεται να φέρει τη Νάπολη στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, διατηρώντας όμως αναλλοίωτη την καυτή, ατίθαση ψυχή του νότου.

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Υπό τις οδηγίες του έμπειρου τεχνικού επιτελείου με τον Κεοάτη Γιασμίν Ρέπεσα στον πάγκο, η ομάδα διαθέτει ένα χαρμάνι ταλέντου και εμπειρίας. Στο παρκέ ξεχωρίζουν προσωπικότητες όπως ο διεθνής Ιταλός μαέστρος Μάρκο Σπίσου, ο δυναμικός Αμερικανός γκαρντ Jeff Dowtin Jr., ο πολύτιμος John Petrucelli, αλλά και ο Αυστραλός φόργουορντ, πρωταθλητής στο NBA με τους Ντένβερ Νάγκετς, Τζακ Γουάιτ, οι οποίοι συνθέτουν ένα σύνολο που φιλοδοξεί να κοντράρει τα μεγαθήρια της Ευρώπης.

Το μπάσκετ νέα διέξοδος μιας μεγαλούπολης που δεν χορταίνει τη δόξα

Αν ο Μαραντόνα ήταν ο προφήτης που έδωσε στους Ναπολιτάνους τη λύτρωση απέναντι στον πλούσιο Βορρά, το μπάσκετ έρχεται τώρα να γίνει η νέα διέξοδος μιας μεγαλούπολης που δεν χορταίνει ποτέ τη δόξα. Η προοπτική της EuroLeague λειτουργεί σαν σεισμική δόνηση στα καφέ της Piazza del Plebiscito και στα στενά του Vomero.

Για τους οπαδούς η μυρωδιά από τη φρεσκοψημένη pizza a portafoglio -το διάσημο street food της Νάπολη- ως συνοδός στην αγωνία του τελευταίου δεκαλέπτου είναι η νέα πρόκληση. Οι φίλαθλοι, με τα ίδια κασκόλ που τίμησαν το '87 και το '90, να ξεσηκώνουν τον τόπο για τα τρίποντα και τα καρφώματα, μεταφέροντας τη λατρεία από τα γήπεδα ποδοσφαίρου στα κλειστά γυμναστήρια.

Η Νάπολη δεν αλλάζει ταυτότητα, απλώς μεγαλώνει την αγκαλιά της. Εκεί που κάποτε υπήρχε χώρος μόνο για τη στρογγυλή θεά, τώρα η πορτοκαλί μπάλα βρίσκει τον δικό της δρόμο, και η μπασκετική πλέον Νάπολη ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στα σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.