Νάπολι - Λάτσιο 1-1: Απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής με MVP Μανδά που... κατέβασε ρολά στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μανδά, η Λάτσιο απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Νάπολι, διατηρώντας το αήττητό της και παραμένοντας μόνη στην κορυφή της Serie A.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πήρε... δικαίως τον τίτλο του MVP με τις φοβερές αποκρούσεις του (αποκορύφωμα μια τεράστια διπλή επέμβαση) κι ήταν κι αυτός που κράτησε... όρθια τη Λάτσιο στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» απέναντι στη Νάπολι για το 1-1 στην 11η αγωνιστική του καμπιονάτο.

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Κάπως έτσι, η Λάτσιο που αποτελεί τη φετινή έκπληξη της Serie A, παρέμεινε μόνη στην κορυφή, στο +2 από τη δεύτερη Ρόμα και στο +4 από την Ίντερ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της με φόντο το Scudetto. Από την άλλη, η Νάπολι συνεχίζει στα... χαμηλά και τη δέκατη θέση με 15 πόντους.

Προηγήθηκε η Λάτσιο - Ισοφάρισε με αυτογκόλ η Νάπολι

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αποφασισμένοι να αιφνιδιάσουν τη Νάπολι και το κατάφεραν στο 28ο λεπτό. Έπειτα από εξαιρετική δημιουργία του Νόσλιν, ο Φρατέζι βρέθηκε σε θέση βολής και με υποδειγματικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το προβάδισμα των «λατσιάλι» διατηρήθηκε μέχρι την ανάπαυλα χάρη σε μία πραγματικά εντυπωσιακή επέμβαση του Μανδά. Στο 42', ο Έλληνας τερματοφύλακας έδειξε τα αντανακλαστικά του σε επικίνδυνο γύρισμα του Ολιβέρα από τα αριστερά και, στην εξέλιξη της φάσης, πραγματοποίησε δεύτερη αστραπιαία επέμβαση, προλαβαίνοντας να μπλοκάρει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή.



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Με αυτόν τον τρόπο στέρησε από τον Χόιλουντ την ευκαιρία να ισοφαρίσει και κράτησε τη Λάτσιο μπροστά στο σκορ. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την προσπάθεια του Γκατούζο να αλλάξει τις ισορροπίες, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Πεντράθα αντί του Ταβάρες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αλλαγή δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο τεχνικός της Λάτσιο, καθώς στο 48ο λεπτό ο Ισπανός αμυντικός στάθηκε άτυχος, στέλνοντας άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1, με τον Μανδά να μην μπορεί να αποτρέψει την ισοφάριση.

Στον χρόνο που απέμενε, ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να αποφεύγουν τα μεγάλα ρίσκα και να μην καταφέρνουν να βρουν το γκολ που θα τους χάριζε τη νίκη. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Λάτσιο να παίρνει έναν σημαντικό βαθμό και τον Χρήστο Μανδά να κλέβει δικαιολογημένα την παράσταση στο «Μαραντόνα».

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Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεουκέμα, Ραχμάνι, Μαρίν, Βεργκάρα (74′ Πολιτάνο), Ντε Μπρόινε (83′ Τζόβανε), Γκίλμουρ (69′ Ανγκισά), Μακτόμινεϊ, Ολιβέρα, Λανγκ, Χόιλουντ (74′ Λούκα)

Λάτσιο: Μανδάς, Φλοριάνο (61′ Λατσάρι), Σούταλο (33′ Λέιτε), Πρόβστγκααρντ, Ταβάρες (46′ Πεντράθα), Φρατέζι (78′ Καντσελιέρι), Μπελαχιάν, Τέιλορ, Ίσακσεν, Πιναμόντι (61′ Ντελέ-Μπασιρού), Νόσλιν