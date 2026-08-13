Νάπολι - Άρης 6-2: «Βάρια» ήττα για τους «κίτρινους» στο τελευταίο τους φιλικό - iefimerida.gr

Την «βαριά» ήττα με 6-2 από την Νάπολι γνώρισε ο Άρης στην Ιταλία, βάζοντας με αυτό τον τρόπο... αυλαία στα φετινά φιλικά προετοιμασίας του.

Την δική του πρόβα-τζενεράλε έδωσε ο Άρης το βράδυ της Τετάρτης (12/8). Οι «κίτρινοι» αντιμετώπισαν την Νάπολι σε ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ και γνώρισαν την «βαριά» ήττα με 6-2, με τα δύο γκολ του Ράτσιτς να μην είναι αρκετά.

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Το «εμπόδιο» της ιταλικής ομάδας αποδείχθηκε αρκετά υψηλό για τους Θεσσαλονικείς, ενώ την αναμέτρηση στην Ιταλία παρακολούθησαν περίπου 8 χιλιάδες φιλάθλοι. Πλέον, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ετοιμάζεται για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, όπου υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας την Δευτέρα (17/8, 18:00) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Νάπολι επικράτησε με 6-2 του Άρη στο τελευταίο φιλικό των «κίτρινων»

Η Νάπολι μπήκε από την αρχή δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 19ο λεπτό με τον Ραχμάνι, ο οποίος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 1-0.

Στο 31', ήρθε η «απάντηση» από πλευράς Άρη. Ο Ράτσιτς εκτέλεσε απευθείας το φάουλ και έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Μερέτ, πετυχαίνοντας το 1-1 για τους «κίτρινους».

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Λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, οι Ιταλοί ανέκτησαν το προβάδισμά τους. Ο Σάντος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Φαντιγκά και έδωσε στον ΜακΤόμινεϊ, με τον Σκωτσέζο να σκοράρει για το 2-1.

Στο 58' οι «Παρτενοπέι» βρήκαν τρίτο γκολ. Ο Πολιτάνο σέντραρε και ο Ντε Μπρόινε βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Διούδη για του 3-1.

Έξι λεπτά αργότερα η ομάδα του Αλέγκρι πέτυχε τέταρτο γκολ. Ο Βεργκάρα έδωσε την μπάλα στον Λούκα, με τον Ιταλό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από ωραία κίνηση και τελείωμα για το 4-1.

Στο 74' ο Ντε Μπρόινε έκλεψε την μπάλα μετά από λάθος του Φαμπιάνο, όμως σούταρε στο δοκάρι. Ωστόσο, ο Λούκα πήρε το... ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του εξουδετερωμένου Διούδη για το 5-1.

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Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι «κίτρινοι» μείωσαν. Σκόρερ ήταν ξανά ο Ράτσιτς, ο οποίος με πολύ δυνατό σουτ σκόραρε για το 5-2.

Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 89ο λεπτό. Ο Ντε Μπρόινε βρέθηκε στην μικρή περιοχή και με δεξί πλασέ σκόραρε, διαμορφώνοντας το 6-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Νάπολι: Μερέτ (46′ Μιλίνκοβιτς Σάβιτς), Ντι Λορέντσο (70′ Μαζόκι), Ραχμάνι (70′ Ομπαρετίν), Μαρίν, Σπινατσόλα (59′ Λανγκ), Ανγκισά, Γκίλμουρ (46′ Λομπότκα), ΜακΤόμινει (46′ Ντε Μπρόινε), Πολιτάνο (59′ Τζιοβάνι), Χόιλουντ (59′ Λούκα), Άλισον Σάντος 46′ (Βεργκάρα, 73′ Γκαρόφαλο)

Άρης: Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γιένσεν, Κέρκεζ, Μπασίρου (63′ Γαλανόπουλος), Ράτσιτς, Γκαρέ (80′ Γκαρέ), Μιρ (63′ Μορόν), Γιαννιώτας (63′ Παλάσιος), Καντεβέρε (46′ Μπουσαϊντ)