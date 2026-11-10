 Νάνσυ Κοκκορού: Η Σπαρτιάτισσα επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού με το απίστευτο ντεμπούτο στον μαραθώνιο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Νάνσυ Κοκκορού: Η Σπαρτιάτισσα επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού με το απίστευτο ντεμπούτο στον μαραθώνιο

Νάνσυ Κοκκορού: Η Σπαρτιάτισσα επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού με το απίστευτο ντεμπούτο στον μαραθώνιο
H Νάνσυ Κοκκορού συγκινημένη στον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο / Πηγή: Eurokinissi
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Η δεύτερη καλύτερη Ελληνίδα στον φετινό ΑΜΑ μίλησε για το ντεμπούτο της στην αυθεντική διαδρομή και τον απίστευτο χρόνο που έκανε.

Η πρώτη της νίκη ήρθε σχεδόν τυχαία, σε έναν παιδικό αγώνα στο χωριό της. Χρόνια αργότερα, η Νάνσυ Κοκκορού πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο σε 2:36.28, στον πρώτο μαραθώνιο της ζωής της και ανέβηκε απευθείας στο Νο6 όλων των εποχών στην Ελλάδα.

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