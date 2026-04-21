Ναν για Βεζένκοφ: «Παίρνει τρομερή βοήθεια από τους... πορτοκαλί, καλό γι' αυτόν» - iefimerida.gr

Ο Κέντρικ Ναν άφησε... αιχμές για τη διαιτησία στον τρόπο παιχνιδιού του Σάσα Βεζένκοφ με τον Ολυμπιακό.

Μπορεί ο Κέντρικ Ναν να έκανε για λίγο στην άκρη τα οπαδικά και να έδειξε το πόσο αναγνωρίζει τα πεπραγμένα του Σάσα Βεζένκοφ στο παρκέ με την κίνησή του να τον ψηφίσει ως ΜVP της regural season της Euroleague ωστόσο έριξε τη δική του... σπόντα αναφορικά με την αντιμετώπιση που έχει στο παιχνίδι του ο φόργουορντ του Ολυμπιακού από τους διαιτητές.

Σπόντα του Kέντρικ Ναν για Σάσα Βεζένκοφ και διαιτητές

Ο Κέντρικ Ναν έκανε μια... βόλτα στα social media και συγκεκριμένα σε ένα δημοσίευμα του Basket News όπου είχε τη δική του απάντηση σε σχόλιο που έγινε αναφορικά με τη σύγκριση της επιρροής του Σιλβέν Φρνασίσκο της Ζάλγκιρις και του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό.

Μπορεί κατά καιρούς οι παίκτες των δυο «αιωνίων» να αλληλοαποθεώνονται σε ό,τι αφορά το ταλέντο και την αγωνιστική αξία, όμως αυτή τη φορά ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR σχολίασε με διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι του Βεζένκοφ βάζοντας στην... κουβέντα τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα, στο σχόλιο που έκανε έγραψε χαρακτηριστικά πως: «﻿Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους... πορτοκαλί, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team».﻿